Suscribirse

Gente

Revelan video que muestra el carro en el que habrían desaparecido B King y Regio Clown: horas después fueron hallados muertos

El video podría ser una pieza clave en la investigación que avanza por el asesinato de los artistas.

Redacción Gente
24 de septiembre de 2025, 1:14 p. m.
B King, Regio Clown y el carro en el que habría desaparecido en México.
B King, Regio Clown y el carro en el que habrían desaparecido en México | Foto: Foto 1:@bkingoficial / Foto 2: @regioclownn / Foto 3:@c4jimenez

La muerte de los colombinos Byron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, ha despertado muchas preguntas acerca de qué fue lo que les pasó en México.

Los dos desaparecieron desde el pasado 16 de septiembre, fueron vistos por última vez en Polanco, donde estuvieron entrenando en un gimnasio. Una vez salieron de allí, nunca más se supo de ellos, hasta que finalmente sus cuerpos fueron encontrados sin vida y con aparentes signos de tortura.

Este martes, se reveló una nueva pista que podría ser clave en el caso: apareció un video que muestra el carro en el que, al parecer, los músicos colombianos habrían desaparecido.

El famosos cantante fue hallado sin vida luego de estar más de 6 días desaparecido en México.
B King, el famoso cantante hallado sin vida luego de estar más de 6 días desaparecido en México. | Foto: Instagram @bkingoficial / Montaje: Semana

El video, captado por las cámaras de seguridad, fue publicado por el periodista mexicano Carlos Jiménez, quien fue uno de los primeros en confirmar el hallazgo y la muerte de los artistas.

En las imágenes, se ve a un vehículo de color gris transitando por la calle. Al parecer, ahí iban B King y Regio Clown. De acuerdo con el comunicador, se trata de un Mercedes Benz.

Contexto: Habló alias Fritanga y contó la verdad del vínculo que lo unía con B King tras su muerte: aclaró tema desde la cárcel

Según informó el periodista, la Fiscalía de Ciudad de México precisó que los colombianos abordaron este carro en Miguel Hidalgo, y desde allí se le sigue la pista para intentar reconstruir los hechos.

“De ahí fueron a la peligrosa Iztapalapa y al estado de México. Horas después los asesinaron y tiraron allá”, agregó en la publicación que hizo en su cuenta de X y que se volvió rápidamente viral.

Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México.
Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México. | Foto: Instagram @bkingoficial - @regioclownn - Montaje SEMANA

Por lo mismo, Jiménez aseguró que los investigadores están tras la pista de este vehículo, que podría ser muy importante para saber qué pasó. No obstante, las autoridades todavía no se han pronunciado de manera oficial sobre esta información.

A esta nueva pista se le suma lo que encontraron junto a los cuerpos de los colombianos: un cartel en el que la Familia Michoacana, una temida organización criminal, se atribuye el crimen y aclara los motivos por los que se habría cometido.

Contexto: Se conoce el temido mensaje hallado en un cartel junto a los cuerpos de B King y DJ Regio: hay pista clave

La Fiscalía de ese país indicó que el caso está siendo manejado como un homicidio, pero todavía hay muchas preguntas que no se han podido responder, por lo que se trabaja para esclarecer todo en su totalidad.

De hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su país y Colombia están cooperando para adelantar las investigaciones y dar con el paradero de los responsables.

“Un trabajo coordinado entre los gobiernos de ambos países con sus respectivas instituciones para esclarecer los hechos”, dijo.

El crimen ha generado gran conmoción en las últimas horas, después de que los familiares de B King reconocieran los restos del cantante, ya que los dos cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre, pero no habían podido ser identificados.

Por el momento, es un verdadero misterio lo que les pasó a los dos y los motivos por los que se desató este doble homicidio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos anuncia millonaria línea de financiamiento con el Banco Central de Argentina: ¿habrá compra de deuda?

2. Exactor porno Juan Florián asumió como MinIgualdad y, en cuestión de horas, nombró a viceministra señalada por acoso laboral y a cinco asesores

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para el jueves 25 de septiembre

4. Amiga de la Gorda Fabiola confesó sentir momento sobrenatural en homenaje a la humorista por un año de fallecida: “No me sorprende”

5. Papá de Valeria Afanador duda de los hallazgos en el caso: “No estaba ahí, no salió sola del colegio”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B King y Dj RegioB King Byron Sánchez SalazarB-king

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.