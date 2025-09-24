La muerte de los colombinos Byron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, ha despertado muchas preguntas acerca de qué fue lo que les pasó en México.

Los dos desaparecieron desde el pasado 16 de septiembre, fueron vistos por última vez en Polanco, donde estuvieron entrenando en un gimnasio. Una vez salieron de allí, nunca más se supo de ellos, hasta que finalmente sus cuerpos fueron encontrados sin vida y con aparentes signos de tortura.

Este martes, se reveló una nueva pista que podría ser clave en el caso: apareció un video que muestra el carro en el que, al parecer, los músicos colombianos habrían desaparecido.

El video, captado por las cámaras de seguridad, fue publicado por el periodista mexicano Carlos Jiménez, quien fue uno de los primeros en confirmar el hallazgo y la muerte de los artistas.

En las imágenes, se ve a un vehículo de color gris transitando por la calle. Al parecer, ahí iban B King y Regio Clown. De acuerdo con el comunicador, se trata de un Mercedes Benz.

Según informó el periodista, la Fiscalía de Ciudad de México precisó que los colombianos abordaron este carro en Miguel Hidalgo, y desde allí se le sigue la pista para intentar reconstruir los hechos.

“De ahí fueron a la peligrosa Iztapalapa y al estado de México. Horas después los asesinaron y tiraron allá”, agregó en la publicación que hizo en su cuenta de X y que se volvió rápidamente viral.

Por lo mismo, Jiménez aseguró que los investigadores están tras la pista de este vehículo, que podría ser muy importante para saber qué pasó. No obstante, las autoridades todavía no se han pronunciado de manera oficial sobre esta información.

A esta nueva pista se le suma lo que encontraron junto a los cuerpos de los colombianos: un cartel en el que la Familia Michoacana, una temida organización criminal, se atribuye el crimen y aclara los motivos por los que se habría cometido.

La Fiscalía de ese país indicó que el caso está siendo manejado como un homicidio, pero todavía hay muchas preguntas que no se han podido responder, por lo que se trabaja para esclarecer todo en su totalidad.

De hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su país y Colombia están cooperando para adelantar las investigaciones y dar con el paradero de los responsables.

“Un trabajo coordinado entre los gobiernos de ambos países con sus respectivas instituciones para esclarecer los hechos”, dijo.

El crimen ha generado gran conmoción en las últimas horas, después de que los familiares de B King reconocieran los restos del cantante, ya que los dos cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre, pero no habían podido ser identificados.