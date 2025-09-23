Finalmente, las esperanzas se acabaron: Byron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B King, y Jorge Herrera, conocido como DJ Regio, fueron encontrados sin vida en las goteras de Ciudad de México, cerca al municipio de Chalco.

Los jóvenes desaparecieron después de salir de un gimnasio en la zona de Polanco, en Miguel Hidalgo. Al parecer, tenían planeado ir a almorzar con dos personas, pero no se sabe si lograron llegar a esta comida o si desaparecieron poco antes.

B King, cantante encontrado muerto en México. | Foto: Instagram @bkingoficial / Montaje: Semana

Los cuerpos fueron hallados desde el pasado 17 de septiembre, pero solo hasta ayer se lograron identificar después de que el caso se volviera viral y los familiares de B King lo reconocieran. Por ahora, es totalmente un misterio lo que les pasó.

Con el paso de las horas, se han conocido algunos detalles, los cuales pueden ayudar a esclarecer lo ocurrido. Una de las pistas más importantes es un cartel que, según medios mexicanos, fue encontrado cerca de los cadáveres.

De acuerdo con El Gráfico, el cartel estaba firmado por La Familia Michoacana, una temida organización criminal que se dedica al narcotráfico y a otro tipo de actividades, con las que siembra el terror en México.

En el cartel, según el medio mencionado, se podía leer el siguiente mensaje: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

B-King y Dj Regio Clown fueron hallados sin vida en México. | Foto: El País

Al parecer, esto estaba escrito sobre un trozo de cartón y tenía las letras un poco borradas por la humedad. De hecho, supuestamente, señalaba a los músicos de “vendedores y chapulines”.

De esta forma, se ha reforzado la hipótesis de que detrás del crimen podría estar la disputa entre bandas delincuencias dedicadas al narcotráfico. Sin embargo, Juan Camilo Gallego, manager de B King, ha dejado en claro que su representado simplemente se dedicaba a crear música y no estaba involucrado en ningún negocio ilícito.

Por el momento, es un verdadero misterio lo que les pasó a estos jóvenes artistas, por lo que las autoridades mexicanas ya se encuentran trabajando en lo ocurrido para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

El presidente Gustavo Petro, quien estuvo muy atento al caso y hasta le pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, que le ayudara a localizar a los colombianos, reaccionó en su cuenta de X tras confirmarse la muerte de los músicos.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió el mandatario colombiano.