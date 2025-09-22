Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, y Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, fueron dos colombianos que desaparecieron el pasado 16 de septiembre, y el último reporte confirmaba que fueron vistos a la salida de un gimnasio en Polanco, México.

La noticia se dio a conocer por los familiares, quienes dieron los primeros avisos y empezaron las investigaciones de la búsqueda de ambos artistas. Sin embargo, aunque los cuerpos fueron hallados hace días, solo hasta hoy se identificaron como los de los dos artistas, según informaron medios locales.

¿Quién era Jorge Herrera?

El DJ colombiano, más conocido como Regio Clown, era también un empresario y coach de vida, quien compartía su contenido a través de su perfil de Instagram, en el que tenía más de 44.000 seguidores, en el que escribía mensajes sobre seguir adelante y disfrutar.

Jorge nació en el Valle del Cauca, Colombia, y realizó una carrera en el género urbano y la música electrónica, destacándose por su estilo único al mezclar sonidos latinos que cautivaron a su público y conquistó con su presencia distintos lugares del país.

Regio Clown hizo una colaboración junto a B-King, con quien se encontraba de gira, y su último evento fue en el club Electrolab, donde compartieron escenario en el festival Sin Censura Independence Day el pasado 14 de septiembre.

¿Qué dijeron los seguidores del DJ?

En una de las publicaciones fijadas de Jorge Herrera, los seguidores y fanáticos aprovecharon para dejarle un mensaje, luego de que se conociera la desafortunada noticia de la aparición de su cadáver.

“Siempre nos hiciste bailar con tu música y reír con tus locuras. Descansa en paz, amigo”; “Dios te tenga en su gloria y descanses con él”; “Dios te bendiga, vuela alto, mi rey”; “hoy son esos días en los que mi cora se llena de gran tristeza y le pregunto a Dios y al universo por qué suceden tantas cosas, pero por alguna razón ya no estarás más en esta vida terrenal; extrañaré tu existir y tus ocurrencias, vuela alto”, entre muchos más.

Por otro lado, las entidades mexicanas fueron las encargadas de aclarar la ubicación de los hechos y confirmar el hallazgo de B-King con sus familiares, quienes lo reconocieron. Mientras que, por el lado de Regio Clown, se dictaminó con coincidencias de otro cuerpo que se encontró el día siguiente a la desaparición.