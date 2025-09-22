Así reaccionó Gustavo Petro al enterarse del asesinato del cantante B-King en México

Este lunes, la Fiscalía de Ciudad de México confirmó las identidades de dos cadáveres hallados en el municipio de Cocotitlán.

Se trata de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos, conocidos como B-King y Regio Clown, dos artistas colombianos que habían sido desaparecidos el martes 16 de septiembre.

Los dos artistas habían decidido ir a un gimnasio local, cuando sus familiares les perdieron el rastro.

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, aseguró la Fiscalía de Ciudad de México.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien el domingo había pedido ayuda a su similar de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció para lamentar el hecho.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", dijo el mandatario colombiano.

Aunque aún se desconoce quiénes son los responsables de execrable crimen, las autoridades mexicanas brindaron detalles recientes del caso.

Por ejemplo, que el cadáver de B-King fue identificado por la familia del mismo.

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre. | Foto: Foto: tomada de redes sociales de Marcela Reyes

“Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar (es decir, B-King) lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos”, indicó la entidad.

El artista, según se conoció, había viajado a ese país para participar en una gira de conciertos.

Estado allí, se encontró con Regio Clown, y el martes, 16 de septiembre, ambos decidieron ir juntos a un gimnasio de la exclusiva zona de Polanco, donde fue el último registro de su paradero con vida.

Juan Camilo Gallego, representante de B-King, habló con medios locales en México, a quienes les manifestó cuándo fue la última vez que se comunicó con el cantante de 31 años.

Según relató, fue a las 4:36 p.m. del martes 16 de septiembre, en dicho mensaje el cantante le dijo que iba a almorzar con amigos de Regio, pero nunca regresó.

Vestía camiseta negra, pantaloneta blanca y tenis blancos.