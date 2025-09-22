Suscribirse

Mundo

Fiscalía de México revela cómo hallaron sin vida a B-King; su familia lo reconoció

La Fiscalía confirmó que el cuerpo del cantante fue hallado el pasado 17 de septiembre, pero fue reconocido hasta este lunes.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

22 de septiembre de 2025, 11:28 p. m.
Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre.
Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil Bkingoficial

La Fiscalía de Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas revelaron cómo fueron hallados sin vida los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, y Jorge Herrera, quien se hacía llamar DJ Regio Clown, que habían sido reportados como desaparecidos.

“La Fiscalía CDMX realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció que los músicos se ultimaron paradero hacia el sur del Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)”, señaló inicialmente el comunicado de este lunes, 22 de septiembre.

Contexto: B King, ex de Marcela Reyes que desapareció en México, había expuesto intimidaciones que recibió meses atrás: “Temo por mi vida”

La última vez que se tuvieron noticias de B-King y DJ Regio Clown fue el pasado 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México, luego de haber informado que irían a un gimnasio del sector. Sin embargo, fueron hallados sin vida un día después.

Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México.
Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México. | Foto: Tomado de internet

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, detalla el informe.

Pero hasta este lunes, 22 de septiembre, que el cuerpo de B-King fue reconocido: “Los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos”, afirma la Fiscalía.

Por el momento, las autoridades se encuentran haciendo las debidas investigaciones que conducen a un homicidio. Se espera un informe de la autopsia a los cuerpos para determinar la causa de la muerte.

“La Fiscalía CDMX y la CBP capitalina reiteran su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades competentes, a fin de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas”, puntualiza el comunicado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Captan especial detalle en último video de B King en México; estas fueron sus declaraciones

2. Así se comunicó Laura Villamil con Dios cuando estaba en el hospital. Reveló la respuesta que recibió

3. Papá de Lamine Yamal explotó tras victoria de Dembélé en el Balón de Oro: ácida crítica

4. La directiva de la Fiscalía con el “permiso para delinquir” a delincuentes en “acercamientos” con el Gobierno

5. ¿Puede obtener la ‘Platinum Card’?: la nueva medida de Trump para revolucionar la migración en EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B-kingB King Byron Sánchez SalazarMéxicoB King y Dj RegioMarcela Reyes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.