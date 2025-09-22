Fiscalía de México revela cómo hallaron sin vida a B-King; su familia lo reconoció

La Fiscalía de Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas revelaron cómo fueron hallados sin vida los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, y Jorge Herrera, quien se hacía llamar DJ Regio Clown, que habían sido reportados como desaparecidos.

“La Fiscalía CDMX realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció que los músicos se ultimaron paradero hacia el sur del Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)”, señaló inicialmente el comunicado de este lunes, 22 de septiembre.

La última vez que se tuvieron noticias de B-King y DJ Regio Clown fue el pasado 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México, luego de haber informado que irían a un gimnasio del sector. Sin embargo, fueron hallados sin vida un día después.

Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México. | Foto: Tomado de internet

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, detalla el informe.

Pero hasta este lunes, 22 de septiembre, que el cuerpo de B-King fue reconocido: “Los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos”, afirma la Fiscalía.

#ComunicadoFGJCDMX | La #FiscalíaCDMX y la Comisión de @busqueda_cdmx informa sobre la investigación relacionada con el reporte de desaparición de los músicos de origen colombiano, Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos.



🔹⁠En colaboración con la FGJEM se realizó la… pic.twitter.com/lvZgUpChkM — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 22, 2025

Por el momento, las autoridades se encuentran haciendo las debidas investigaciones que conducen a un homicidio. Se espera un informe de la autopsia a los cuerpos para determinar la causa de la muerte.