Él era B King, cantante y expareja de Marcela Reyes que fue hallado sin vida en México

El artista colombiano, que había desaparecido desde hace varios días, fue encontrado muerto junto al reconocido DJ.

22 de septiembre de 2025, 10:55 p. m.
B King, cantante colombiano que mantuvo una relación Marcela Reyes y fue hallado sin vida.
B King, cantante colombiano que mantuvo una relación Marcela Reyes y fue hallado sin vida.

Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, se destacó por su impacto en el género de reguetón colombiano con reconocidas canciones como Made in Cali, Si tú quieres, Miami, Me necesitas, esta última junto con la colaboración de Darkiel y Gaviria.

El intérprete de 31 años nació en Santander, allí comenzó su carrera musical, pero desde muy temprana edad se trasladó con su familia a Medellín, ciudad en la que se crió y logró radicarse.

Contexto: Encuentran muerto al cantante colombiano B-King en México; esto es lo que se sabe

Aunque B King había alcanzado a darse a conocer, fue su relación con la empresaria y DJ Marcela Reyes lo que le permitió obtener mayor reconocimiento en el mundo digital y los medios de entretenimiento.

Una de las parejas que más llamó la atención mediática porque parecían ser una de las más estables y sólidas de la industria. Permanecieron juntos por aproximadamente nueve años, pero, a principios de este año, confirmaron su separación.

En una entrevista en Los 40 Colombia, la “reina de la guaracha” aseguró que llevaban varios meses separados y la decisión se dio por una supuesta infidelidad por parte del compositor, una ruptura que le había afectado porque “seguía enamorada de él”.

Por otro lado, Bayron Sanchéz había realizado una dinámica en su perfil de Instagram en la que afirmó que todo sucedido porque él ya no se sentía a gusto y era mejor quedarse con los buenos recuerdos de lo que vivieron.

¿Qué pasó con B King?

El pasado 16 de septiembre se compartió la noticia de la desaparición del cantante; fueron sus familiares quienes dieron el aviso y, según los reportes, había sido visto por última vez a la salida de un gimnasio.

Contexto: Petro dice que B King y Dj Regio Clown fueron hallados muertos en los “Estados Unidos de Mexicanos”

Adicionalmente, se confirmó que el artista estuvo en compañía de Jorge Herrera, más conocido como DJ Regio y desde ese martes no había rastros de ninguno de los dos, convirtiéndose en uno de los casos más sonados de la semana.

A raíz de la incertidumbre, salió a la luz un antiguo video en el que B King había hecho públicas las intimidaciones que había recibido por parte de su exesposa Marcela Reyes.

“Debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a poner una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”, comentó en el video.

Sin embargo, la mujer no se había pronunciado frente a la denuncia y hace unas horas se confirmó que se encontró sin vida al cantante colombiano y a su compañero DJ, aunque todavía se desconocen las causas y el caso se encuentra en investigación.



