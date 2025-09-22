El ámbito musical y del entretenimiento atraviesa un momento de incertidumbre tras la desaparición de Byron Sánchez Salazar, reconocido artísticamente como B King. Según sus allegados, han pasado varios días sin lograr ubicarlo, pese a los constantes intentos por encontrar alguna pista de su paradero.

Las redes sociales se han transformado en la herramienta principal para difundir mensajes de ayuda y recabar información. La última referencia sobre él corresponde al 16 de septiembre, cuando, en Polanco, Ciudad de México, mencionó que se dirigiría a un gimnasio del sector, sin que después se volviera a saber de su ubicación.

A pesar de que el presidente Gustavo Petro pidió ayuda, sigue el desconcierto sobre el caso, centrando las miradas en la familia y allegados del artista. Aunque no se tienen detalles, varios analizan las últimas pistas que quedaron.

Una de las que desató reacciones fue Marcela Reyes, quien es expareja de B King, y ha sido criticada por lo que ocurre con respecto al caso. La famosa se pronunció en un comunicado, asegurando que lo único que deseaba era que apareciera el colombiano.

Sin embargo, recientemente, la revista Vea publicó una decisión que dio a conocer la DJ de guaracha con respecto al tema, donde aseguraba que sentía que no debía tocar más este asunto, por respeto a la familia de su excompañero sentimental.

La paisa apuntó que los seres queridos del artista sabían que contaban con ella para lo que fuera, pese a todo lo que se decía o se mentía sobre su relación con él.

“Por respeto a su familia, siento que no debo expresarme del tema, ya que es un asunto que le corresponde a su familia y por ello, deseo guardar prudencia. Espero que todo se solucione de la mejor manera. Su familia sabe que si yo puedo ayudar o aportar en algo estoy aquí”, informó Vea.

Tras este camino por el que habría optado, muchos recordaron el mensaje que envió a través de sus redes sociales, asegurando que tenía el corazón roto por enterarse de lo ocurrido con B King.

Marcela Reyes y su expareja B king, el cantante que desapareció en México. | Foto: Instagram: @marcelayeres y @bkingoficial

“Me siento profundamente triste y con el corazón roto. Me duele ver cómo, en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo que verdaderamente importantes: la vida de Bayron y su pronta aparición”, dijo al inicio.

Al responder a las críticas, Marcela Reyes se defendió y enfatizó que todo traspasaba la historia que vivieron, pues no le haría daño a nadie, y menos a un hombre que ella amó por tantos años.

“Entiendo que, por mi pasado como expareja, muchos puedan tener opiniones personales, pero esto va más allá de cualquier historia. Como cualquier ser humano, tuvimos errores, reacciones impulsivas y momentos difíciles, como muchos también los han tenido. Pero jamás le haría daño a NADIE, y mucho menos a una persona que amé y que compartió conmigo siete años de su vida”, afirmó.