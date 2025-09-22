Suscribirse

Nación

Fiscalía del Estado de Sonora responde que no tiene reporte ni denuncia sobre la desaparición del cantante colombiano B King

El presidente Petro le pidió ayuda a la presidenta de México para dar con el paradero del artista. Fue pareja de la reconocida DJ Marcela Reyes.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 11:35 a. m.
Presidente Gustavo Petro se refirió a la desaparición de Byron Sánchez Salazar, más conocido como B King.
Presidente Gustavo Petro se refirió a la desaparición de Byron Sánchez Salazar, más conocido como B King. | Foto: SEMANA

El llamado del presidente Gustavo Petro para que México intensifique la búsqueda de Byron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B King, expareja de la DJ Marcela Reyes, generó una respuesta inmediata de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Contexto: Presidente Petro pidió ayuda a México para encontrar a B King, expareja de Marcela Reyes, quien está desaparecido en ese país
Petro pide apoyo a México para encontrar al cantante B-King, exesposo de Marcela Reyes, desaparecido en Polanco.
Petro pide apoyo a México para encontrar al cantante B-King, exesposo de Marcela Reyes, desaparecido en Polanco. | Foto: Captura redes sociales

Petro había afirmado que el artista colombiano desapareció tras un concierto en ese territorio, pero el ente investigador mexicano aclaró que no existe ninguna denuncia ni registro que respalde esa versión.

Contexto: Famosa clarividente colombiana dio escabrosa visión de B King, el ex de Marcela Reyes, que desapareció en México: “Veo oscuro”

En un comunicado oficial, la Fiscalía de Sonora aseguró que no tiene constancia de que B King hubiera ingresado o trabajado recientemente en el estado. “No se cuenta con reporte alguno de desaparición en nuestra jurisdicción ni con evidencias de presentaciones musicales en fechas recientes”, indicó la entidad, subrayando que la información difundida desde Colombia no corresponde a la realidad que manejan sus registros.

El organismo precisó, además, que de acuerdo con datos recopilados por autoridades mexicanas, el último rastro confirmado de Sánchez se ubica en la Ciudad de México, específicamente en la zona de Polanco, el pasado 16 de septiembre.

Allí habría sido visto antes de dirigirse a un gimnasio, según versiones allegadas a la investigación. Por esta razón, la indagación principal está en manos de la Fiscalía de la capital mexicana, que ya emitió una ficha de búsqueda oficial.

Pese a la aclaración, la Fiscalía de Sonora aseguró que mantendrá comunicación permanente con las demás autoridades del país y que estará atenta a cualquier información que pueda surgir en su territorio. “Nuestro compromiso es colaborar en el marco de nuestras competencias para localizar a la persona reportada como desaparecida”, puntualizó.

“México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

Sin embargo, la Fiscalía sonorense enfatizó que la investigación debe seguir su curso en la capital mexicana, donde existen registros verificables del paradero más reciente de B King.

