El llamado del presidente Gustavo Petro para que México intensifique la búsqueda de Byron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B King, expareja de la DJ Marcela Reyes, generó una respuesta inmediata de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Petro pide apoyo a México para encontrar al cantante B-King, exesposo de Marcela Reyes, desaparecido en Polanco. | Foto: Captura redes sociales

Petro había afirmado que el artista colombiano desapareció tras un concierto en ese territorio, pero el ente investigador mexicano aclaró que no existe ninguna denuncia ni registro que respalde esa versión.

En un comunicado oficial, la Fiscalía de Sonora aseguró que no tiene constancia de que B King hubiera ingresado o trabajado recientemente en el estado. “No se cuenta con reporte alguno de desaparición en nuestra jurisdicción ni con evidencias de presentaciones musicales en fechas recientes”, indicó la entidad, subrayando que la información difundida desde Colombia no corresponde a la realidad que manejan sus registros.

FISCALÍA INFORMA



Con relación a la nota publicada por diversos medios digitales, donde se atribuye al Señor Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sobre una solicitud de auxilio a las autoridades mexicanas:



Información completa:https://t.co/jV9fstoal5 pic.twitter.com/6zT3tP81KX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 21, 2025

El organismo precisó, además, que de acuerdo con datos recopilados por autoridades mexicanas, el último rastro confirmado de Sánchez se ubica en la Ciudad de México, específicamente en la zona de Polanco, el pasado 16 de septiembre.

Allí habría sido visto antes de dirigirse a un gimnasio, según versiones allegadas a la investigación. Por esta razón, la indagación principal está en manos de la Fiscalía de la capital mexicana, que ya emitió una ficha de búsqueda oficial.

Pese a la aclaración, la Fiscalía de Sonora aseguró que mantendrá comunicación permanente con las demás autoridades del país y que estará atenta a cualquier información que pueda surgir en su territorio. “Nuestro compromiso es colaborar en el marco de nuestras competencias para localizar a la persona reportada como desaparecida”, puntualizó.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

“México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.