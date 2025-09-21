Crece una gran incertidumbre luego de que se diera a conocer la desaparición del cantante Byron Sánchez Salazar, más conocido artísticamente como B King y quien también es la expareja de la reconocida Dj Marcela Reyes.

Su familia y allegados reportaron que desde el 16 de septiembre no tienen noticias de él, luego de que mencionara que se dirigiría a un gimnasio en Polanco, Ciudad de México.

La ausencia del artista, de 31 años, mantiene en alerta a su madre, hermana y allegados, quienes aseguran haber perdido todo contacto desde ese día.

Ante la falta de respuestas, decidieron emprender una búsqueda activa y solicitar apoyo tanto de las autoridades mexicanas como de las colombianas, con el fin de acelerar las investigaciones.

Petro pide apoyo a México para encontrar al cantante B-King, exesposo de Marcela Reyes, desaparecido en Polanco. | Foto: Captura redes sociales

En este proceso, las redes sociales han sido la herramienta principal para difundir información, pedir colaboración ciudadana y mantener viva la esperanza de hallar pronto al intérprete.

La situación ha generado gran conmoción entre sus seguidores, quienes esperan noticias claras sobre su paradero.

Ayda Valencia, clarividente colombiana, habló de B King

Fue a través de su cuenta de Instagram que Valencia se refirió a esta controversial desaparición y dio algunas declaraciones que para muchos fueron desalentadoras.

La experta en energías compartió su visión al hacer una lectura al cantante, afirmó:

“Lamentablemente, veo oscuro, oscuro, oscuro... me da mucha sensación de angustia, de miedo. En la cabeza estoy todo el tiempo como ‘Me van a matar, me van a matar’, una sensación de mucha angustia. Para mí ver oscuro, oscuro, oscuro no es una buena señal. Creo, por lo que yo estoy sintiendo, que él ya no está en este plano, yo lo que siento es como si él ya no estuviera vivo... espero equivocarme, espero que no sea así, pero lamentablemente es lo que siento”, dijo.

Las palabras de esta reconocida clarividente despertaron los comentarios de los seguidores, quienes también especularon respecto a lo que sucede.