Se revela la última pista que dejó B King, expareja de Marcela Reyes, antes de su desaparición; su madre envió conmovedor mensaje

El mundo del entretenimiento y la música se encuentra consternado luego de que Byron Sánchez Salazar, más conocido como B King, fuera reportado como desaparecido por sus familiares y conocidos. Llevan varios días intentando localizarlo sin éxito.

Las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación para solicitar ayuda y recibir información sobre su paradero. La última vez que se tuvo noticias de él fue el pasado 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México, luego de informar que iría a un gimnasio de la zona.

Desde entonces, su hermana, madre y demás allegados han perdido contacto con él, por lo que decidieron activar una búsqueda activa, con el objetivo de que tanto las autoridades colombianas como mexicanas se involucren en el caso y la investigación avance, buscando una pronta respuesta sobre el paradero del artista de 31 años.

Bayron Sánchez Salazar fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre. | Foto: Foto: tomada de redes sociales de Marcela Reyes

Ante el desolador panorama que enfrenta la familia, su madre se pronunció en Instagram con un desgarrador mensaje, dejando ver el profundo dolor que atraviesa en el momento: “Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y hace lo imposible posible que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento. Mi B-King, mi rey.”

Por su parte, Stefania Agudelo, hermana del cantante, también ha expresado su preocupación y angustia, pidiendo ayuda a sus seguidores para obtener cualquier detalle que les sea útil. Hace pocas horas publicó en sus historias de Instagram: “La oración es poderosa y mi fe inquebrantable.”

Muchos amigos y allegados se han unido a la causa, compartiendo fotos del joven para que cualquier persona que lo vea se comunique con las autoridades o con sus familiares. En una publicación reciente, se compartió un video del artista enviando un beso, acompañado del texto: “Les pido por favor, me ayuden a compartir y difundir para encontrarlo.”

Finalmente, Stefania concluyó con un conmovedor mensaje: “Soy una mujer fuerte pero hoy amanecí derrumbada. Soñé con mi hermano, y cada día duele más. Los días pasan y no hay respuesta, y la angustia crece. Les pido que sigan compartiendo, que nos ayuden a encontrarlo. No pierdo la fe, pero necesito que este mensaje llegue más lejos.”