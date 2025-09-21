Presidente Petro pidió ayuda a México para encontrar a B King, expareja de Marcela Reyes, quien está desaparecido en ese país

El presidente Gustavo Petro se refirió a la desaparición de Byron Sánchez Salazar, más conocido como B King, expareja de la Dj Marcela Reyes, quien fue reportado como desaparecido en México.

El jefe de Estado le hizo un llamado especial a la presidente mexicana para que las autoridades de ese país ayuden a encontrar al cantante. El anuncio lo hizo a través de su cuenta personal de X.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, dijo.

El mandatario aseguró que B King había desaparecido, supuestamente, tras un concierto que habría realizado en la localidad de Sonora.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU. que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, detalló Petro.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

El presidente fue enfático en hacer un llamado de auxilio a las autoridades mexicanas para que desplieguen todas sus capacidades especiales de búsqueda contra estas personas.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, mencionó.

Y agregó Petro: “México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”.

Ante esta solicitud de Petro, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, México, se pronunció por el caso que mantiene en alerta a las autoridades.

“No se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora. Hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna. Mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México", dijo la Fiscalía.

FISCALÍA INFORMA



Con relación a la nota publicada por diversos medios digitales, donde se atribuye al Señor Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sobre una solicitud de auxilio a las autoridades mexicanas:



Información completa:https://t.co/jV9fstoal5 pic.twitter.com/6zT3tP81KX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 21, 2025

Sin embargo, se conoció que la última vez que se tuvo noticias de B King fue el pasado 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México, luego de haber informado que iría a un gimnasio del sector.