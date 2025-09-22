Suscribirse

Mánager de B King aclaró versión de Petro sobre desaparición del músico en México: “No tiene nada que ver”

El representante del artista explicó la última vez que habló con él y se refirió a lo que dijo el jefe de Estado colombiano.

Redacción Gente
22 de septiembre de 2025, 1:55 p. m.
B King, cantante desaparecido en México, y el presidente Gustavo Petro.
B King, cantante desaparecido en México, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: @elalbertomedina / Foto 2: Presidencia

Juan Camilo Gallego, mánager de Byron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B King, habló de la desaparición del músico en México e hizo una aclaración sobre la información difundida por el presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado le pidió ayuda al gobierno mexicano para encontrar al artista, quien desapareció junto a Jorge Herrera, conocido como DJ Regio, y aseguró que se le había perdido el rastro después de un concierto en Sonora. Incluso, habló de los supuestos motivos.

Quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU. que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, escribió.

Marcela Reyes y su expareja B king, el cantante que desapareció en México.
Marcela Reyes y su expareja B king, el cantante que desapareció en México. | Foto: Instagram: @marcelayeres y @bkingoficial

Sobre esto, Gallego afirmó que es una información equivocada, ya que ellos solamente han estado en Ciudad de México, allí fue donde hicieron la presentación.

Agradecemos el apoyo que el presidente nos está dando, pero ahí tergiversaron la información. Nunca hemos ido a Sonora, jamás porque el concierto fue aquí en Ciudad de México”, comentó en diálogo con la emisora Blu Radio.

Contexto: Fiscalía del Estado de Sonora responde que no tiene reporte o denuncia de la desaparición del cantante colombiano B King

Por lo mismo, el representante del músico afirmó que desconocen por completo de dónde sacó el mandatario colombiano esta información. “Eso no lo sabemos, pero agradecemos la ayuda”, señaló.

Acerca de la hipótesis que lanzó Petro sobre mafias internacionales vinculadas a lo ocurrido, Gallego indicó que esto todavía no lo saben y están a la espera de que las autoridades les entreguen información de lo que pudo haber ocurrido.

El mánager explicó que B King y DJ Regio salieron del hotel el martes 16 de septiembre rumbo al gimnasio, mientras que él se quedó trabajando. Incluso, el artista publicó algunos videos haciendo ejercicio.

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre.
Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre. | Foto: Foto: tomada de redes sociales de Marcela Reyes

Tras esto, le informaron a Gallego que irían a almorzar con unas personas y después lo recogerían en el hotel. Pasaron las horas y nunca más volvieron, por lo que les comenzó a escribir, pero los mensajes nunca llegaron. Tras 24 horas, puso la respectiva denuncia por desaparición.

“No sé si llegaron al almuerzo, lo único que sabemos es que ellos se desaparecen después de que salen del gimnasio. Ellos me dicen que van a ir a almorzar con esas dos personas y ahí no volvieron a llegar los mensajes”, comentó.

El mánager precisó que las autoridades ya tienen el nombre de estas dos personas, por lo que él prefiere no decirlo en público por miedo a su seguridad. No obstante, aclaró que no sabe si son gente mala, sino que no quiere dar información errónea.

Contexto: Famosa clarividente colombiana dio escabrosa visión de B King, el ex de Marcela Reyes, que desapareció en México: “Veo oscuro”

La familia de B King ya se encuentra en Ciudad de México al frente del caso. Al parecer, la última persona con la que se comunicó el músico fue con su mejor amiga, le dejó un mensaje diciéndole que estaba bien y que tenía que contarle algo.

Un dato importante es que la última ubicación del celular de B King se registró en un sitio que queda a 45 minutos de donde ellos se encontraban.

“Quiero pensar que es un secuestro y que no nos han querido decir nada como para intentar presionar. Sigo esperando la llamada de la persona que lo tiene”, dijo sobre una posible hipótesis.

El mánager confirmó que hasta el momento no han tenido ninguna comunicación con la Cancillería, por lo que fue una total sorpresa el mensaje que escribió el presidente Petro.

“Sí tergiversaron la información porque lo de Sonora y las bandas del narcotráfico no tiene nada que ver. (…) Nosotros hacemos es música, trabajamos con música”, sostuvo.

