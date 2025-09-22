Los cadáveres de dos músicos colombianos, reportados como desaparecidos desde hace casi una semana, fueron hallados este lunes en el centro de México, reportaron medios locales.

El cantante Byron Sánchez, conocido como B King, y su colega Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, habían sido vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en la capital mexicana.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo este lunes que las investigaciones sobre el caso ya estaban en curso, luego de que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, le pidiera el domingo colaboración para hallar a los músicos.

“Se están haciendo diligencias de reconocimiento y análisis genético, pero todo apuntaría que efectivamente esos dos cuerpos, esos dos restos, esos dos cadáveres, pertenecen a quienes fueron en vida los colombianos Jorge Herrera y Bayron Sánchez”, dijo el periodista mexicano Joaquín López-Dóriga.

Tras la noticia del hallazgo, Petro reaccionó en su cuenta de X. “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió el mandatario, sin referirse directamente a las víctimas.

Ante la noticia de la desaparición y el posterior hallazgo de los cuerpos de los DJs colombianos, el gobierno de México actuó en varios frentes. Primero, se estableció una coordinación diplomática tras la solicitud del presidente Gustavo Petro a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambas naciones se pusieron en contacto a través de sus cancillerías para colaborar en la investigación del caso.

Posteriormente, el gobierno mexicano inició la investigación a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de la Ciudad de México, emitiendo fichas de búsqueda para los artistas. Cuando se encontraron los cuerpos, la Fiscalía del Estado de México confirmó que sus rasgos coincidían con los de los desaparecidos, y los familiares pudieron identificarlos gracias a sus tatuajes. Inmediatamente, se abrió una investigación por homicidio.

Finalmente, las autoridades mexicanas también tuvieron que aclarar la ubicación de los hechos. Cuando el presidente Petro mencionó que los artistas se encontraban en el estado de Sonora, la fiscalía de esa entidad desmintió la información y confirmó que la última vez que se les vio fue en la Ciudad de México, por lo que la investigación inicial le correspondía a las autoridades capitalinas.

Las autoridades de la megaurbe, que colaboran en la investigación, informaron en un comunicado que los familiares de Sánchez “lo reconocieron”. Sobre Jorge Herrera, conocido artísticamente como Regio Clown y también desaparecido, la fiscalía detalló que hay “coincidencias” con otro cuerpo hallado el 17 de septiembre.