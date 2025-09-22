Suscribirse

Hallan sin vida a los DJs colombianos B King y Regio Clown tras petición de Petro a Sheinbaum: Así actuó el gobierno de México

Se están haciendo diligencias de reconocimiento y análisis genético para determinar detalles de la muerte de los dos músicos.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

22 de septiembre de 2025, 11:25 p. m.
Así reaccionó el gobierno de México tras la muerte de los jovenes músicos colombianos


Los cadáveres de dos músicos colombianos, reportados como desaparecidos desde hace casi una semana, fueron hallados este lunes en el centro de México, reportaron medios locales.

El cantante Byron Sánchez, conocido como B King, y su colega Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, habían sido vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en la capital mexicana.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo este lunes que las investigaciones sobre el caso ya estaban en curso, luego de que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, le pidiera el domingo colaboración para hallar a los músicos.

Petro se pronunció sobre el asesinato del cantante B-King y DJ Regio Clown en México; "Asesinaron nuestra juventud".


“Se están haciendo diligencias de reconocimiento y análisis genético, pero todo apuntaría que efectivamente esos dos cuerpos, esos dos restos, esos dos cadáveres, pertenecen a quienes fueron en vida los colombianos Jorge Herrera y Bayron Sánchez”, dijo el periodista mexicano Joaquín López-Dóriga.

Contexto: Famosa clarividente colombiana dio escabrosa visión de B King, el ex de Marcela Reyes, que desapareció en México: “Veo oscuro”

El cantante Byron Sánchez, conocido como B King, y su colega Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, habían sido vistos por última vez el pasado 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México.

B-King y Dj Regio Clown fueron hallados sin vida en México.


La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo este lunes que las investigaciones sobre el caso ya estaban en curso, luego de que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, le pidiera el domingo colaboración para hallar a los músicos.

Tras la noticia del hallazgo, Petro reaccionó en su cuenta de X. “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió el mandatario, sin referirse directamente a las víctimas.

Contexto: Marcela Reyes tomó radical decisión sobre el caso de B King, su expareja desaparecida en México: “Estoy aquí”

Ante la noticia de la desaparición y el posterior hallazgo de los cuerpos de los DJs colombianos, el gobierno de México actuó en varios frentes. Primero, se estableció una coordinación diplomática tras la solicitud del presidente Gustavo Petro a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambas naciones se pusieron en contacto a través de sus cancillerías para colaborar en la investigación del caso.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente colombiano, Gustavo Petro.


Posteriormente, el gobierno mexicano inició la investigación a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de la Ciudad de México, emitiendo fichas de búsqueda para los artistas. Cuando se encontraron los cuerpos, la Fiscalía del Estado de México confirmó que sus rasgos coincidían con los de los desaparecidos, y los familiares pudieron identificarlos gracias a sus tatuajes. Inmediatamente, se abrió una investigación por homicidio.

Contexto: Se revela la última pista que dejó B King, expareja de Marcela Reyes, antes de su desaparición; su madre envió conmovedor mensaje

Finalmente, las autoridades mexicanas también tuvieron que aclarar la ubicación de los hechos. Cuando el presidente Petro mencionó que los artistas se encontraban en el estado de Sonora, la fiscalía de esa entidad desmintió la información y confirmó que la última vez que se les vio fue en la Ciudad de México, por lo que la investigación inicial le correspondía a las autoridades capitalinas.

Las autoridades de la megaurbe, que colaboran en la investigación, informaron en un comunicado que los familiares de Sánchez “lo reconocieron”. Sobre Jorge Herrera, conocido artísticamente como Regio Clown y también desaparecido, la fiscalía detalló que hay “coincidencias” con otro cuerpo hallado el 17 de septiembre.

Con información de AFP.

