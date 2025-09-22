Tras desaparición de B King y Dj Regio, gobierno de Estados Unidos reacciona al trino de Petro ofendiéndolos: “Da pena ajena”

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera. Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU. que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente. Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México, todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”.

Con este mensaje, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la desaparición en México del cantante de reguetón Byron Sánchez Salazar, más conocido como B King, así como la de Jorge Herrera, DJ conocido como DJ Regio o Regioo Clownn Clownn.

El mandatario hizo estos señalamientos sin presentar pruebas de sus señalamientos y, por cuenta de ellos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos le respondió. “Da pena ajena ver a un jefe de Estado comportándose de esta manera grosera, echándole la culpa a EE. UU. por la desaparición de dos de sus ciudadanos en México. Qué triste para el gran y querido pueblo de Colombia que las cosas hayan llegado hasta este punto”, señaló al respecto Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, el 4 de octubre de 2025, en Washington (Foto de Craig Hudson for The Washington Post via Getty Images) | Foto: Getty Images

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre. | Foto: Foto: tomada de redes sociales de Marcela Reyes

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre. | Foto: Foto: tomada de redes sociales de Marcela Reyes

Previamente, la Fiscalía de Sonora, en México, también desmintió al presidente Petro. “Con relación a la nota publicada por diversos medios digitales, donde se atribuye al señor presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sobre una solicitud de auxilio a las autoridades mexicanas para la localización de un ciudadano colombiano de nombre Byron Sánchez y su coequipero el DJ Jorge Herrera, la Fiscalía General de Justicia del Estado Sonora (FGJES), señala:

1. No se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora.

2. Hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna.

3. Mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México.

4. La investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas.

5. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, seguirá realizando indagaciones que procedan para establecer, en su caso, cualquier dato que pudiera surgir y que sirva o auxilie en la investigación que realizan las autoridades competentes".

¿Qué pasó con B King y Dj Regio?

Juan Camilo Gallego, mánager de B King, aseguró que las versiones del presidente Petro son erradas porque ellos no estuvieron donde el mandatario colombiano dice, por un lado, y, por otro, nadie puede dar certeza de que ellos hayan sido víctimas de “mafias”, como dijo el jefe de Estado colombiano.

Según dijo Gallego, ellos anunciaron hace ocho días que irían a un almuerzo, en Ciudad de México, y no regresaron. Sobre los nombres de quienes estarían en dicho almuerzo, aseguró que los tienen las autoridades, pero no los hizo públicos para no hacer señalamientos que pueden ser infundados y no afectar las pesquisas. Además, porque, argumentó, le da temor.

“No sé si llegaron al almuerzo, lo único que sabemos es que ellos se desaparecen después de que salen del gimnasio. Ellos me dicen que van a ir a almorzar con esas dos personas y ahí no volvieron a llegar los mensajes”, comentó en la emisora Blu Radio.

Gallego dijo tener la esperanza de que sus compañeros estén secuestrados y que, producto de esta exposición mediática del caso, se comuniquen los plagiarios de alguna manera. “Quiero pensar que es un secuestro y que no nos han querido decir nada como para intentar presionar. Sigo esperando la llamada de la persona que lo tiene”.