Marcela Reyes reaccionó a la peligrosa alerta que recibió por parte de una vidente: “Entré en pánico”

En la tarde del pasado miércoles, 17 de septiembre, los nombres de B King y DJ Regio Clown fueron tendencia en redes sociales, pues medios de comunicación mexicanos y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de los dos artistas.

La noticia conmocionó a millones de personas que estaba al tanto de su desaparición y durante un total de 6 días, estaban pendientes a cualquier dato o detalles que pudiera llevar a revelar su paradero.

La exesposa de B King habló luego de que se confirmara la muerte del cantante. | Foto: Instagram @marcelareyes - @bkingoficial / Montaje: Semana

Tan pronto se supo del fallecimiento de los colombianos, miles de personas empezaron a especular sobre la situación, llegando incluso, a culpar a Marcela Reyes, la DJ y modelo con quien B King tuvo un matrimonio de 7 años.

La situación fue tan fuerte que Marcela se pronunció a través de su perfil de Instagram, en donde además de exponer su tristeza por lo ocurrido, reveló temer por su vida, pues ha sido víctima de amenazas e intimidaciones constantes.

En una reciente entrevista con La Red Más Viral, Alexandra Vidente Mundial, una de las astrólogas con mayor credibilidad y reconocimiento en la actualidad reveló que Marcela Reyes está enfrentando un fuerte peligro, pues numerosas personas estarían pensando en atentar contra su integridad tras lo ocurrido.

“Corre un gran peligro. La pueden asesinar. Es una predicción mía, no sé si por este tema o por cualquier tema, pero yo la veo en peligro a la señora”, afirmó frente a las cámaras del programa digital.

Nuevamente, resaltó que, según sus lecturas y análisis, la DJ no tendría nada que ver con la muerte de su exesposo. Sin embargo, muchos han cuestionado la situación argumentando su polémica separación en el mes de mayo.

“Y pensar que no fue ella, no fue ella. Ella sabe muchas cosas, tiene mucha información. Hay una chica que apareció hace meses, una rubia, así algo parecido le puede pasar a ella por cosas que ella sabe”.

Terminó afirmando que Marcela debe protegerse, pues el peligro estaría próximo a llegar a su vida: “Va a ser pronto. Tiene que cuidarse porque hay muchas cosas encontradas, hay gente muy disgustada en este caso.”

Así reaccionó Marcela Reyes a la predicción de Alexa Vidente

Por medio de sus más recientes historias de Instagram, Marcela Reyes reaccionó a las palabras de la vidente y se sinceró con las millones de personas que hacen parte de su comunidad.

“La verdad es que me han preguntado demasiado hace mucho tiempo por esa predicción, yo la he visto muchísimo y hoy les confieso que me dio muchísimo pánico, yo amo a Dios y para mí, Dios es el que tiene la última palabra, pero también soy consciente de que hay muchas personas aquí en la tierra que tienen dones especiales, yo respeto mucho a las personas que tienen este tipo de conocimiento", dijo.

Reveló que las palabras de la astróloga le causaron un fuerte temor, pues en medio de la polémica por la muerte de su exesposo, estuvo recibiendo amenazas en las que se advertía el peligro que corría su familia.