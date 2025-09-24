Suscribirse

México anuncia cooperación con Colombia para investigar el crimen de B King y DJ Regio Clown

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la muerte de los dos cantantes colombianos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 10:59 a. m.
B-King y Dj Regio Clown fueron hallados sin vida en México.
B-King y Dj Regio Clown fueron hallados sin vida en México.

Las autoridades en México siguen investigando el crimen de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, y Jorge Herrera, quien se hacía llamar DJ Regio Clown.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió el martes 23 de septiembre a este caso en medio de una rueda de prensa y anunció una cooperación con Colombia para su respectiva investigación.

Contexto: Fiscalía de México revela cómo hallaron sin vida a B-King; su familia lo reconoció

“La carpeta de investigación por desaparición se abrió en Ciudad de México, de inmediato la Fiscalía de la CDMX inició la búsqueda, hizo todas las alertas y tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos”, detalló inicialmente la mandataria.

Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México.
Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México.

Este crimen conmocionó a ambos países este 22 de septiembre, tras conocerse que estos connacionales fueron hallados muertos el pasado 17 de septiembre, un día después de que los reportaron como desaparecidos en México.

Por lo tanto, la presidenta mexicana fue enfática en mencionar que esta cooperación es “un trabajo coordinado entre los gobiernos de ambos países con sus respectivas instituciones para esclarecer los hechos”.

Contexto: Presidenta de México desmiente a Gustavo Petro y asegura que “nunca fui miembro del M-19”

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien en su momento le había pedido ayuda a su homóloga mexicana para que activara una búsqueda sobre estos connacionales, condenó el crimen en X.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos (…) Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió el mandatario.

Según la Fiscalía de Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), las últimas ubicaciones de los artistas los situaron en el Estado de México, donde presuntamente el doble asesinato estaría relacionado con disputas del narcotráfico.

“La Fiscalía CDMX y la CBP capitalina reiteran su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades competentes, a fin de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas”, detalla la autoridad mexicana.

De acuerdo con los informes forenses, los cuerpos de los cantantes habrían sido hallados desmembrados y junto a sus cadáveres se encontraron mensajes alusivos a la organización criminal La Familia Michoacana. Uno de ellos advertía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, decía el mensaje.

