Byron Sánchez Salazar, conocido como B King, fue encontrado muerto junto a Jorge Luis Herrera Lemus, reconocido como DJ Regio Clown, en México. Los dos artistas llevaban varios días desaparecidos, y su rastro se perdió después de que salieran de un gimnasio en Ciudad de México.

Al parecer, los cuerpos presentaban signos de tortura y desmembramiento, según medios mexicanos como El Financiero. Por el momento, todo es un verdadero misterio y las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer lo ocurrido.

B King, famoso cantante que fue hallado sin vida luego de estar más de 6 días desaparecido en México. | Foto: Instagram @bkingoficial / Montaje: Semana

Poco después de que se conociera la muerte de B King e iniciaran las especulaciones, comenzaron a circular unas declaraciones que el artista entregó y en las que habló sobre Camilo Torres Martínez, conocido como alias Fritanga, excapo colombiano que había sido extraditado a Estados Unidos por sus vínculos con el Clan del Golfo.

"Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací, siempre ha estado puesto para mí. Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia”, señaló.

Estas palabras del artista se volvieron virales y, por ello, llegaron hasta alias Fritanga, quien habló desde la cárcel de La Paz, en Itagui, y contó la verdad del vínculo que tenía con B King.

En diálogo con el diario El Tiempo, el hombre explicó que no había ningún nexo de sangre con el músico. De hecho, dijo que no tenía ninguna relación con él.

Alias Fritanga, exnarcotraficante vinculado al Clan del Golfo. | Foto: Policía Nacional

“Él es sobrino de una expareja que tuve hace más de 13 años, una familia con la que no tengo ningún tipo de relación”, manifestó. De acuerdo con el medio mencionado, esta exnovia se llama Diana Lucía Salazar Cárdenas y sería la tía del productor musical.

Asimismo, el delincuente aprovechó para lamentar lo ocurrido en México y que terminó con la muerte del joven de 31 años.

Incluso, alias Fritanga se refirió a la versión que señala que su pasado como narcotraficante tiene alguna relación con el crimen de B King. “No tengo nada que ver, son hechos aislados”, dijo.

“Yo, estoy tranquilo, haciendo mi vida y pagando mi condena ante la justicia colombiana”, agregó.

Por otra parte, el excapo aseguró que, por el momento, no hace parte de ninguna mesa de negociación de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El crimen de B King y Regio Clown genera gran conmoción en la industria musical, varias personalidades públicas exigen justicia y que los responsables paguen por lo que hicieron.