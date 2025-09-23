Suscribirse

Gente

Clarividente colombiana acertó con visión sobre la muerte de B King; expuso lamentables detalles horas antes: “Traumática”

La famosa contó si sentía que el artista había sufrido en el instante en el que perdió la vida.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 12:22 p. m.
Ayda Valencia habló sobre caso de B King
Ayda Valencia habló sobre caso de B King | Foto: YouTube Vibra - Instagram @bkingoficial / Montaje SEMANA

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, famoso conocido como Regio Clown, fueron hallados sin vida este lunes 22 de septiembre de 2025. Ambos artistas habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 del mismo mes.

De acuerdo con lo reseñado por El Financiero, fuentes de la Fiscalía del Estado de México confirmaron que los cuerpos fueron identificados por tatuajes y características similares a las de los dos colombianos.

La noticia impactó a miles de personas, quienes no podían creer lo ocurrido con los dos artistas. Las informaciones fueron detalladas, indicando el crudo instante que, posiblemente, pasaron antes de ser hallados sin vida.

Contexto: Él era B King, cantante y expareja de Marcela Reyes que fue hallado sin vida en México

En medio del asombro por esta situación, muchos recordaron las palabras que dio Ayda Valencia, clarividente colombiana, donde aseguraba que ya no sentía la energía del productor musical.

Esto tomó fuerza el 22 de septiembre, precisamente, en una entrevista que concedió la experta a Vibra. El diálogo funcionó para conocer un poco más de las visiones de la colombiana, quien no dudó en soltar sus predicciones acerca del triste caso.

Ayda Valencia afirmó en el espacio radial, horas antes de que se revelara el anuncio del hallazgo de los cuerpos, que su mente estaba clara con lo que realizaba en la canalización. La clarividente apuntó que no veía noticias ni nada para evitar contaminar su mente, por lo que desconocía el caso.

Ayda Valencia, clarividente colombiana, habló de B King y dio estremecedora visión.
Ayda Valencia, clarividente colombiana, habló de B King y dio estremecedora visión. | Foto: Montaje SEMANA | YouTube La red viral - Instagram: @bkingoficial

“No tenía ni idea de que estaba desaparecido, tú sabes, Carlos, que yo nunca me meto en noticias ni nada para no contaminar mi mente”, dijo al inicio a Carlos Vargas, quien charló con ella.

Ayda Valencia, tras manejar todo con respeto por los seres amados de B King, sí afirmó que seguía sin sentir energía del artista, por lo que cargaba en su cuerpo una sensación de que había muerto de manera violenta.

“A mí me da es tristeza de decirlo, con todo el respeto para la familia, con toda la energía positiva para ellos dentro de lo que se puede… no veo bien, contacté con las dos personas y no las siento aquí. Veo oscuro, espero equivocarme, pero cuando los canalizo y no veo nada… una sensación de angustia que precede a ese instante de sentirse desconectados de acá”, aseguró.

La reconocida médium, Ayda Valencia afirma que B King habría mu3rt0 de forma Vi0l3nt4 | Exclsuiva

Esto causó asombro, ya que, según información de las autoridades, la escena habría revelado que, aparentemente, los cuerpos presentaban desmembramiento y signos de violencia.

En mi cuerpo físico percibo, lamentablemente para mí, de la manera como mueren las personas. Aquí es traumático, fue violenta. Tengo claridad que no creo que los encuentren vivos, va a ser un poco difícil que los encuentren… es muy complicado, no tengo esa certeza”, afirmó.

Por último, la experta pidió respeto en estos instantes, ya que no era sano señalar o lanzar juicios sin respaldo. “Lanzar juicios al aire es muy complicado. A lo que yo los invito es a que envíen muchísima luz”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habló alias Fritanga y contó la verdad del vínculo que lo unía con B King tras su muerte: aclaró tema desde la cárcel

2. Taylor Swift lanza su propia emisora en SiriusXM: “Taylor’s Channel 13” con música exclusiva y estreno de The Life of a Showgirl

3. ¿Amenaza en la Asamblea de la ONU? Servicio Secreto frustra un complot para colapsar la red celular de Nueva York

4. Comunidad médica, en alerta tras los comentarios de Donald Trump sobre relación entre el Tylenol y el autismo

5. Al menos 20 mineros atrapados tras impresionante derrumbe en una mina de Segovia, Antioquia: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MéxicoMuertes de famosos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.