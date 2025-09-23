Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, famoso conocido como Regio Clown, fueron hallados sin vida este lunes 22 de septiembre de 2025. Ambos artistas habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 del mismo mes.

De acuerdo con lo reseñado por El Financiero, fuentes de la Fiscalía del Estado de México confirmaron que los cuerpos fueron identificados por tatuajes y características similares a las de los dos colombianos.

La noticia impactó a miles de personas, quienes no podían creer lo ocurrido con los dos artistas. Las informaciones fueron detalladas, indicando el crudo instante que, posiblemente, pasaron antes de ser hallados sin vida.

En medio del asombro por esta situación, muchos recordaron las palabras que dio Ayda Valencia, clarividente colombiana, donde aseguraba que ya no sentía la energía del productor musical.

Esto tomó fuerza el 22 de septiembre, precisamente, en una entrevista que concedió la experta a Vibra. El diálogo funcionó para conocer un poco más de las visiones de la colombiana, quien no dudó en soltar sus predicciones acerca del triste caso.

Ayda Valencia afirmó en el espacio radial, horas antes de que se revelara el anuncio del hallazgo de los cuerpos, que su mente estaba clara con lo que realizaba en la canalización. La clarividente apuntó que no veía noticias ni nada para evitar contaminar su mente, por lo que desconocía el caso.

Ayda Valencia, clarividente colombiana, habló de B King y dio estremecedora visión. | Foto: Montaje SEMANA | YouTube La red viral - Instagram: @bkingoficial

“No tenía ni idea de que estaba desaparecido, tú sabes, Carlos, que yo nunca me meto en noticias ni nada para no contaminar mi mente”, dijo al inicio a Carlos Vargas, quien charló con ella.

Ayda Valencia, tras manejar todo con respeto por los seres amados de B King, sí afirmó que seguía sin sentir energía del artista, por lo que cargaba en su cuerpo una sensación de que había muerto de manera violenta.

“A mí me da es tristeza de decirlo, con todo el respeto para la familia, con toda la energía positiva para ellos dentro de lo que se puede… no veo bien, contacté con las dos personas y no las siento aquí. Veo oscuro, espero equivocarme, pero cuando los canalizo y no veo nada… una sensación de angustia que precede a ese instante de sentirse desconectados de acá”, aseguró.

Esto causó asombro, ya que, según información de las autoridades, la escena habría revelado que, aparentemente, los cuerpos presentaban desmembramiento y signos de violencia.

“En mi cuerpo físico percibo, lamentablemente para mí, de la manera como mueren las personas. Aquí es traumático, fue violenta. Tengo claridad que no creo que los encuentren vivos, va a ser un poco difícil que los encuentren… es muy complicado, no tengo esa certeza”, afirmó.