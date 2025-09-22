Cantante B-King dijo ser sobrino de alias Fritanga, el temido capo del Clan del Golfo: “Es alguien que quiero mucho”, había confesado

B-King, el cantante asesinado en México junto al DJ Regio Clown, había admitido en una entrevista que era sobrino de Camilo Torres Martínez, el temido capo del Clan del Golfo conocido como Fritanga.

El cantante, de 31 años, fue hallado sin vida en Cocotitlán, una municipalidad ubicada a 66 kilómetros de Ciudad de México, junto a Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como DJ Regio Clown.

B-King desapareció el martes 16 de septiembre después de ir al gimnasio con DJ Regio Clown. Sus cadáveres, informó este lunes la Fiscalía de Ciudad de México, fueron hallados un día después de la desaparición y sus identidades apenas pudieron ser confirmadas este lunes.

Según indicó la entidad en un comunicado, “este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar (es decir, B-King) lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos”.

Los tatuajes de B-King habrían sido clave en la identificación del cadáver.

B-King y DJ Regio Clown fueron hallados sin vida en México. | Foto: El País

Lo que sigue en el proceso es la repatriación de los cuerpos, además de la investigación sobre el cruel asesinato, atribuido —al parecer— en un mensaje dejado en los cuerpos que decía “Familia michoacana”, según divulgaron medios mexicanos.

Ahora bien, la muerte de B-King hizo recordar una entrevista dada en febrero de 2022 por el cantante al medio Lo sé todo, en el que admitió su cercanía con alias Fritanga, un poderoso capo del Clan del Golfo.

“Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací“, dijo en ese momento.

Pero eso no es todo. B-King reconoció que estuvo en la fiesta de cumpleaños en la que el capo fue detenido en Isla Múcura, a la que asistieron decenas de reconocidos artistas.

“Tenía 18 años cuando lo capturaron. Para mí fue mal hecho porque había menores de edad y sacaron armas largas. Nos pasaron muchas cosas que no tenían que pasar, como extinción de dominio, cosas que no tenían que ver con lo que lo implicaban a él ni con nosotros. Trato de ser muy reservado, pero es algo que no voy a negar”, admitió el cantante asesinado.

En 2023, SEMANA reveló detalles de un megaoperativo contra personas cercanas a alias Fritanga, por lavado de activos, entre ellas, su mamá.