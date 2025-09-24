Bayron Sánchez Salazar, más conocido en el medio musical como B King, y Jorge Luis Herrera, popularmente identificado como Regio Clown, fueron hallados muertos el lunes 22 de septiembre de 2025 tras varios días desaparecidos.

De acuerdo con lo revelado por El Financiero, la Fiscalía del Estado de México corroboró la identidad de ambos mediante tatuajes y características físicas que correspondían a los artistas colombianos.

B King había denunciado intimidaciones. | Foto: Instagram @rastreandofamosos / Montaje SEMANA

La noticia generó una profunda conmoción entre sus seguidores y compañeros del gremio, quienes expresaron sorpresa y pesar ante lo sucedido. Informes adicionales señalaron las difíciles circunstancias que, al parecer, enfrentaron antes de ser encontrados sin vida.

Tras revelarse esta información, las miradas se centraron en un video inédito que subió Juan Camilo Gallego, mánager de B King, donde se le veía horas antes de perder la vida. El cantante fue registrado en distintas imágenes, permitiendo ver el detrás de cámaras de sus preparativos para los shows que daba.

En el clip se observó cómo Sánchez Salazar se arreglaba en el baño, se preparaba para el concierto en México y hablaba de lo que significaba llegar a este escenario internacional. Aunque recibió indicaciones de su equipo, se le vio emocionado y contento por la oportunidad que viviría.

“Necesito que se hable a usted, al que está allá en el espejo. ‘Hey bueno, B King o Bayron, este es nuestro primer concierto en México’ porque es la verdad, es su primer concierto en México, ‘te prometo poner a llorar a la gente’, ¿sí sabes?”, se escuchó en el contenido.

La grabación, tomada en el hotel donde se hospedaba, permitió ver al talentoso colombiano en una faceta distinta, siendo respaldado por su mánager y amigos.

“Me encantaba enseñarle y nos reíamos mucho porque parecíamos niños haciendo los videos. Vida eterna como me decías, papi. Te amo y te amaré por siempre, mijo. Hasta la próxima, mi bro”, escribió en el pie de foto del post.

En otro clip, se escuchó la emoción de B King tras su show, disfrutando de esta experiencia en un espacio distinto a la tierra que lo vio crecer.