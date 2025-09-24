Suscribirse

Exponen video inédito de B King horas antes de desaparecer en México; su mánager dejó duro mensaje: “Te amaré por siempre”

El artista se había preparado para su concierto en la capital, logrando un paso en su carrera.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 3:45 p. m.
B King, cantante colombiano, que fue hallado sin vida en México.
B King, cantante colombiano, que fue hallado sin vida en México. | Foto: Instagram @bkingoficial

Bayron Sánchez Salazar, más conocido en el medio musical como B King, y Jorge Luis Herrera, popularmente identificado como Regio Clown, fueron hallados muertos el lunes 22 de septiembre de 2025 tras varios días desaparecidos.

De acuerdo con lo revelado por El Financiero, la Fiscalía del Estado de México corroboró la identidad de ambos mediante tatuajes y características físicas que correspondían a los artistas colombianos.

B King había denunciado intimidaciones.
B King había denunciado intimidaciones. | Foto: Instagram @rastreandofamosos / Montaje SEMANA

La noticia generó una profunda conmoción entre sus seguidores y compañeros del gremio, quienes expresaron sorpresa y pesar ante lo sucedido. Informes adicionales señalaron las difíciles circunstancias que, al parecer, enfrentaron antes de ser encontrados sin vida.

Contexto: Pareja de B King publicó desgarrador mensaje tras confirmarse su muerte; habían estado juntos días antes: “Hoy odio a México”

Tras revelarse esta información, las miradas se centraron en un video inédito que subió Juan Camilo Gallego, mánager de B King, donde se le veía horas antes de perder la vida. El cantante fue registrado en distintas imágenes, permitiendo ver el detrás de cámaras de sus preparativos para los shows que daba.

En el clip se observó cómo Sánchez Salazar se arreglaba en el baño, se preparaba para el concierto en México y hablaba de lo que significaba llegar a este escenario internacional. Aunque recibió indicaciones de su equipo, se le vio emocionado y contento por la oportunidad que viviría.

Necesito que se hable a usted, al que está allá en el espejo. ‘Hey bueno, B King o Bayron, este es nuestro primer concierto en México’ porque es la verdad, es su primer concierto en México, ‘te prometo poner a llorar a la gente’, ¿sí sabes?”, se escuchó en el contenido.

La grabación, tomada en el hotel donde se hospedaba, permitió ver al talentoso colombiano en una faceta distinta, siendo respaldado por su mánager y amigos.

Me encantaba enseñarle y nos reíamos mucho porque parecíamos niños haciendo los videos. Vida eterna como me decías, papi. Te amo y te amaré por siempre, mijo. Hasta la próxima, mi bro”, escribió en el pie de foto del post.

En otro clip, se escuchó la emoción de B King tras su show, disfrutando de esta experiencia en un espacio distinto a la tierra que lo vio crecer.

“Papi, excelente, rompiendo en México, en el D.F., la gente estuvo al 100 %. Con calorcito, pero a fuego, papi. Me siento contento, agradecido, vamos a romperlo en nombre de Jesús de los ejércitos”, dijo frente a las cámaras de una persona de su equipo que se encargó de hacer el respectivo registro.

B King Byron Sánchez Salazar

