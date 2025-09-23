Suscribirse

Gente

Pareja de B King publicó desgarrador mensaje tras confirmarse su muerte; habían estado juntos días antes: “Hoy odio a México”

La modelo dejó unas palabras a través de redes sociales que expresan el dolor que llevaba en su corazón.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 1:04 p. m.
B King y Angie Miller
B King y Angie Miller | Foto: Instagram @soyangiemilleroficial_ - @bkingoficial / Montaje SEMANA

La muerte de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, reconocido como DJ Regio Clown, conmocionó a miles de personas en el escenario internacional, debido a los detalles del caso. Ambos colombianos desaparecieron el pasado 16 de septiembre, dejando una serie de preguntas sobre su paradero.

Pese a que se investigó y se llevaron a cabo las búsquedas correspondientes, el pasado 22 de septiembre se reveló el hallazgo de dos cuerpos, que presentaban signos de violencia y tortura. Las dos víctimas tenían detalles similares a los desaparecidos, por lo que se hizo el respectivo proceso de reconocimiento, de forma que se aclarara qué fue lo que sucedió.

En medio de este duro momento que atraviesan los familiares y amigos de los artistas, las miradas de algunas personas se posaron en la reacción que tuvo Angie Miller, mujer con la que B King habría estado poco antes de perder la vida, y que sería su pareja sentimental.

Contexto: B King, ex de Marcela Reyes que desapareció en México, había expuesto intimidaciones que recibió meses atrás: “Temo por mi vida”

La actriz venezolana no dudó en pronunciarse al respecto sobre lo que pasó con el productor musical, dejando un sentido mensaje que reflejaba su dolor y su sentir. La publicación plasmaba una postal de los dos, abrazándose y sonriendo a la cámara, mientras compartían el vínculo que los unía.

No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió en la publicación.

De igual manera, pese a que no hay certeza de que tuvieran una relación amorosa, Angie M fue contundente con sus palabras al afirmar que en ese instante odiaba a México, pues no sentía que fuera justo todo lo que sucedió con los artistas.

“Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando”, escribió en redes sociales, acompañando las palabras con un emoji de corazón roto.

Cabe aclarar que ambos habían aparecido en un video donde disfrutaban de un momento específico.

El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron”, agregó en un clip, donde el artista aparecía recostado en sus piernas.

Otro de los clips que llamaron la atención fue uno que subió en la madrugada del 23 de septiembre, donde se les veía acostados juntos, charlando y disfrutando de la noche. Allí simplemente ubicó: “Mi King”.

B King y Angie Miller
B King y Angie Miller | Foto: Instagram @soyangiemilleroficial_

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habló alias Fritanga y contó la verdad del vínculo que lo unía con B King tras su muerte: aclaró tema desde la cárcel

2. Taylor Swift lanza su propia emisora en SiriusXM: “Taylor’s Channel 13” con música exclusiva y estreno de The Life of a Showgirl

3. ¿Amenaza en la Asamblea de la ONU? Servicio Secreto frustra un complot para colapsar la red celular de Nueva York

4. Comunidad médica, en alerta tras los comentarios de Donald Trump sobre relación entre el Tylenol y el autismo

5. Al menos 20 mineros atrapados tras impresionante derrumbe en una mina de Segovia, Antioquia: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B King Byron Sánchez SalazarB King y Dj RegioMuertes de famosos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.