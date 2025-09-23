Pareja de B King publicó desgarrador mensaje tras confirmarse su muerte; habían estado juntos días antes: “Hoy odio a México”

La muerte de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, reconocido como DJ Regio Clown, conmocionó a miles de personas en el escenario internacional, debido a los detalles del caso. Ambos colombianos desaparecieron el pasado 16 de septiembre, dejando una serie de preguntas sobre su paradero.

Pese a que se investigó y se llevaron a cabo las búsquedas correspondientes, el pasado 22 de septiembre se reveló el hallazgo de dos cuerpos, que presentaban signos de violencia y tortura. Las dos víctimas tenían detalles similares a los desaparecidos, por lo que se hizo el respectivo proceso de reconocimiento, de forma que se aclarara qué fue lo que sucedió.

En medio de este duro momento que atraviesan los familiares y amigos de los artistas, las miradas de algunas personas se posaron en la reacción que tuvo Angie Miller, mujer con la que B King habría estado poco antes de perder la vida, y que sería su pareja sentimental.

La actriz venezolana no dudó en pronunciarse al respecto sobre lo que pasó con el productor musical, dejando un sentido mensaje que reflejaba su dolor y su sentir. La publicación plasmaba una postal de los dos, abrazándose y sonriendo a la cámara, mientras compartían el vínculo que los unía.

“No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió en la publicación.

De igual manera, pese a que no hay certeza de que tuvieran una relación amorosa, Angie M fue contundente con sus palabras al afirmar que en ese instante odiaba a México, pues no sentía que fuera justo todo lo que sucedió con los artistas.

“Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando”, escribió en redes sociales, acompañando las palabras con un emoji de corazón roto.

Cabe aclarar que ambos habían aparecido en un video donde disfrutaban de un momento específico.

“El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron”, agregó en un clip, donde el artista aparecía recostado en sus piernas.

Otro de los clips que llamaron la atención fue uno que subió en la madrugada del 23 de septiembre, donde se les veía acostados juntos, charlando y disfrutando de la noche. Allí simplemente ubicó: “Mi King”.