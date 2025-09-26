Angie Miller tomó fuerza en las plataformas digitales y los medios internacionales por al lamentable caso de B King y Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida, tras unos días desaparecidos en México.

La modelo venezolana habría estado saliendo con el cantante colombiano, con quien solía publicar diversas imágenes y videos en redes sociales. El foco se centró en ella tras ser una de las personas con las que compartieron ambos días antes del crudo desenlace.

Ahora, días después de la noticia, Angie Miller fue reportada como desaparecida, generando incertidumbre y angustia en quienes no saben de ella desde hace un tiempo. Al no tener información, las autoridades se pronunciaron e hicieron oficial la búsqueda.

La novia del fallecido artista se encuentra desaparecida. Esto dijo la Fiscalía de México. | Foto: Instagram @soyangiemilleroficial_ - @bkingoficial / Montaje: Semana

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó la desaparición de Angie Miller, modelo que mantenía una relación sentimental con B King. En el informe oficial se detallan algunas de sus características físicas con el propósito de que cualquier persona que tenga información sobre su paradero pueda comunicarla a las autoridades y así contribuir a salvaguardar su integridad.

En medio del desconcierto por esta situación, muchos recordaron las últimas palabras que dio la venezolana a través de su cuenta de Instagram, reprochando lo que le pasó a su pareja. En dichos mensajes, que fueron recopilados por terceros, la mujer había expresado su dolor.

Miller había mencionado que no podía lidiar con las emociones que la invadían en ese instante, teniendo en cuenta que había estado muy bien con B King días atrás. Con fotos juntos, la modelo aseguró que esta tristeza era inmensa, acompañando a la familia.

“No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió en la publicación.

Lo fuerte fue una publicación en la que señaló que estaba desconcertada con México tras lo vivido, sin encontrarle justicia a lo que pasó.

“Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando”, agregó en una historia, donde recopilaba la noticia de las muertes.

Últimos post de Angie Miller | Foto: Instagram @soyangiemilleroficial_ / Montaje SEMANA

Estas últimas palabras estuvieron enfocadas en B King, por lo que para muchos hace eco el contexto y lo ocurrido.

Por el momento hay incertidumbre con respecto a su paradero, precisamente por la cercanía que tenía con los artistas. No hay mayor información de lo ocurrido, dejando preguntas en el aire sobre lo que pudo pasarle.