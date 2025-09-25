Esta es la última publicación de Angie Miller, la pareja de B King, quien estaría desaparecida en México

La noticia de la muerte de B King y DJ Regio Clown causó miles de reacciones entre quienes esperaban que fueran hallados con vida tras más de 6 días de permanecer desaparecidos.

Sin embargo, las autoridades mexicanas encontraron sus cuerpos sin vida, generando una profunda tristeza en su público.

B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México. | Foto: Foto 1: @bkingoficial / Foto 2: @regioclownn

Una de las personas que se mostró más afectada fue Angie Miller, una joven modelo que habría mantenido una relación amorosa con B King en los últimos meses y quien además, hizo parte del viaje que cambió el destino del colombiano.

En medio de su dolor, escribió: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”.

Por otro lado, generó polémica al compartir su frustración por lo ocurrido: “Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando. El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron”.

¿Cuál es la última publicación oficial de la cuenta oficial de Angie Miller?

En medio de la desesperación en los días en los que no se tenía conocimiento por el paradero de B King, la mujer se manifestó en repetidas ocasiones por medio de sus redes sociales con respecto al caso y la última publicación que se encuentra en su perfil es precisamente, una del fallecido artista.

“Que tu música te traiga salvo a casa. Que tu música te traiga con bien“, escribió el pasado sábado, 20 de septiembre.

Este post fue compartido con sus 128.000 seguidores, quienes la estuvieron apoyando por medio de la sección de los comentarios, pues muchos tenían esperanza de que B King y DJ Regio Clown pudieran regresar a sus hogares y reencontrarse con sus familias.

“Ya aparecerá, no te preocupes”; “todo se va a resolver. Desde Colombia te enviamos mucha fuerza”; “Qué Dios los bendiga y proteja en donde quiera que estén” y “Confía en Dios, Él los traerá de vuelta”, escribieron.

Posteriormente, después de que W Radio afirmara que no se tiene rastro de la mujer, muchos se mostraron preocupados y se manifestaron en sus redes sociales.