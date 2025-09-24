Yina Calderón habló de la muerte de B King y dio declaraciones sobre Marcela Reyes: “No me da miedo”

Tras la fuerte polémica que se formó en redes sociales tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y DJ Regio Clown, miles de personas han estado especulando sobre lo que pudo ocurrirle a los artistas tras haber permanecido más de 6 días desaparecidos en medio de un reciente viaje a México.

En medio de estas conversaciones, se han hecho fuertes acusaciones en contra de Marcela Reyes, reconocida DJ, modelo y empresaria que estuvo casada con B King durante 7 años.

Marcela Reyes tuvo una relación con B King durante varios años. | Foto: Instagram @bkingoficial

La forma en la que su matrimonio llegó a su fin despertó alerta entre los seguidores del cantante, pues en el mes de mayo el hombre alertó sobre cualquier situación negativa que podría llegar a ocurrirle e indicó que la mujer sería la responsable.

Sin embargo, las investigaciones por su muerte se encuentran en curso por manos de las autoridades mexicanas y por el momento, no hay ningún dato que implique a la colombiana.

¿Qué dijo Yina Calderón por el caso de B King?

Aunque la exparticipante de La casa de los famosos suele hablar activamente de los temas que envuelven a los personajes del mundo del entretenimiento, en este caso, no ha expuesto su opinión y, por el contrario, ha decidido manejar el tema con prudencia.

“Es precaución, es respeto por una familia que está sufriendo, es por eso que el tema de él yo no lo he hablado. Por ahí estuve leyendo que decían que yo tenía miedo de no sé qué. Yo no sé nada y no me da miedo nadie”, dijo en medio de una transmisión en vivo.

Por otro lado, afirmó creer en la inocencia de su amiga y dejó claro que teniendo en cuenta todo lo ocurrido con anterioridad, es muy poco probable que Marcela tomara la decisión de atentar en contra del hombre.

“Yo les digo una cosa, yo respeto a Marcela y creo Marcela. Ella no es una criminal ni nada que se le parezca. Ella no va a ser tan pendeja de mandarle a hacer algo al muchacho, sabiendo que iba a ser la primera en investigar. Pongámonos dos dedos en la frente y pensemos".

Además, reveló que pese a las dificultades, Marcela le tiene un gran cariño al hoy fallecido cantante, pues estuvo a su lado en los primeros años de vida de su hijo y fue una de las personas más importantes de su familia.

“Ella puede ser lo que sea, pero ella quería mucho a B King porque él le ayudó a criar su hijo. Tenían problemas, como cualquier pareja, todos peleamos por el ex, pero el motivo real de la muerte no nos importa a nosotros y aunque yo los supiera, no me importa porque no es mi tema y hay cosas en las que uno no se tiene que meter, por respeto", afirmó.

La exesposa de B King habló luego de que se confirmara la muerte del cantante. | Foto: Instagram @marcelareyes - @bkingoficial / Montaje: Semana