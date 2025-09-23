Suscribirse

Alexa Vidente Mundial habló de la muerte de B King y reveló si Marcela Reyes es responsable

La reconocida vidente se sinceró por medio de sus redes sociales y generó comentarios.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 1:40 a. m.
La vidente reveló si Marcela Reyes tiene algo que ver con la muerte de su exesposo.
La vidente reveló si Marcela Reyes tiene algo que ver con la muerte de su exesposo. | Foto: TikTok Alexa Vidente Mundial - Instagram @marcelareyes / Montaje: Semana

En las horas de la tarde del lunes, 22 de septiembre, miles de personas quedaron sorprendidas luego de que se confirmara la muerte de B King y DJ Regio Clown, dos artistas colombianos que desaparecieron en México y generaron una fuerte preocupación entre sus familiares, seguidores y amigos.

Según se dio a conocer, los cuerpos sin vida fueron hallados por las autoridades y aunque hasta el momento no se han comprobado las causas de su muerte, los usuarios de internet han estado especulando con respecto a lo sucedido.

La exesposa de B King habló luego de que se confirmara la muerte del cantante.
La exesposa de B King habló luego de que se confirmara la muerte del cantante. | Foto: Instagram @marcelareyes - @bkingoficial / Montaje: Semana

En este caso, los videntes, astrólogos y personas que aseguran tener una fuerte conexión con el mundo espiritual, han hablado al respecto, compartiendo sus visiones y energías con los fallecidos.

Alexa Vidente Mundial no fue la excepción, pues casi un millón de seguidores en sus redes sociales estaban a la espera de sus declaraciones, especialmente, relacionadas con Marcela Reyes, la modelo y DJ que estuvo casada con B King durante siete años.

Contexto: Marcela Reyes habló por primera vez de la muerte de B King; se mostró afectada y dio duras palabras

“Algo muy importante, Marcela Reyes, su ex ¿tiene algo que ver en su desaparición? Miren, no tiene nada que ver, no fue ella quien manda a desaparecer a B King, sencillamente, se unió todo, él andaba en negocios no muy claros, para mí, con muchísimo respeto, hay que decir la verdad, me caracterizo por eso".

Le pidió a su comunidad virtual que recordaran algunos de los casos sobre los que ha opinado, con el fin de que validen la información que ha estado compartiendo, pues debido a la polémica ha recibido fuertes críticas.

@alexandravidentemundial

Es culpable Marcela Reyes de lo que le ocurrió a B-KING????? @caracoltv @Telemundo @Marcela Reyes #mundo #mexico #colombia #desaparecidos #cantante

♬ sonido original - AlexandraVidente

“Díganle a Colombia, como yo he resuelto varios casos y el muchacho no estaba en el camino en el que debía estar. Fue a México con un planteamiento, prácticamente engañado, le ofrecieron un negocio, capaz hizo el negocio y capaz le convenía silenciarlo”, dijo la mujer.

Finalmente, resaltó que, pese a que tuvieron muchas diferencias en medio de su divorcio y enfrentaron polémicas peleas en público, Marcela Reyes no tendría ningún tipo de responsabilidad en el caso de la muerte de B King.

Contexto: Muerte de B King: exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ hicieron polémicas declaraciones

“Todo se unió y esta ex tenía problemas con él, pero no fue la que lo mandó a eliminar, es él mismo, y el negocio que hizo fue para un evento y se cruzó con un negocio de los que ustedes saben y salió mal. Esta señora Marcela Reyes no tiene nada que ver en su desaparición, no fue ella, se unieron cosas y problemas que estaban en algún momento y que pertenecían al pasado, pero el pasado en cuanto a negocios, en que él andaba en pasos no muy claros para mí, no tiene nada que ver en el ámbito amoroso”.

