Alexa Vidente Mundial habló de la muerte de B King y reveló si Marcela Reyes es responsable

En las horas de la tarde del lunes, 22 de septiembre, miles de personas quedaron sorprendidas luego de que se confirmara la muerte de B King y DJ Regio Clown, dos artistas colombianos que desaparecieron en México y generaron una fuerte preocupación entre sus familiares, seguidores y amigos.

Según se dio a conocer, los cuerpos sin vida fueron hallados por las autoridades y aunque hasta el momento no se han comprobado las causas de su muerte, los usuarios de internet han estado especulando con respecto a lo sucedido.

La exesposa de B King habló luego de que se confirmara la muerte del cantante. | Foto: Instagram @marcelareyes - @bkingoficial / Montaje: Semana

En este caso, los videntes, astrólogos y personas que aseguran tener una fuerte conexión con el mundo espiritual, han hablado al respecto, compartiendo sus visiones y energías con los fallecidos.

Alexa Vidente Mundial no fue la excepción, pues casi un millón de seguidores en sus redes sociales estaban a la espera de sus declaraciones, especialmente, relacionadas con Marcela Reyes, la modelo y DJ que estuvo casada con B King durante siete años.

“Algo muy importante, Marcela Reyes, su ex ¿tiene algo que ver en su desaparición? Miren, no tiene nada que ver, no fue ella quien manda a desaparecer a B King, sencillamente, se unió todo, él andaba en negocios no muy claros, para mí, con muchísimo respeto, hay que decir la verdad, me caracterizo por eso".

Le pidió a su comunidad virtual que recordaran algunos de los casos sobre los que ha opinado, con el fin de que validen la información que ha estado compartiendo, pues debido a la polémica ha recibido fuertes críticas.

“Díganle a Colombia, como yo he resuelto varios casos y el muchacho no estaba en el camino en el que debía estar. Fue a México con un planteamiento, prácticamente engañado, le ofrecieron un negocio, capaz hizo el negocio y capaz le convenía silenciarlo”, dijo la mujer.

Finalmente, resaltó que, pese a que tuvieron muchas diferencias en medio de su divorcio y enfrentaron polémicas peleas en público, Marcela Reyes no tendría ningún tipo de responsabilidad en el caso de la muerte de B King.