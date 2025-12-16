Reconocida vidente vaticinó angustiante suceso que afectaría a país latino: “Se me enchina la piel”

El 2026 cada vez está más cerca y las predicciones de algunos videntes comienzan a hacer eco en sus fieles seguidores. Distintos contenidos toman fuerza en plataformas digitales, llevando a los curiosos a buscar respuestas.

Vieira Vidente, reconocida en el medio latino, compartió un nuevo video en su canal de YouTube, donde comentó un poco de lo que venía para el siguiente año. La pitonisa ya había mencionado un poco sobre lo que se daría antes del cierre de año, dejando incertidumbre.

Sin embargo, en este clip, la famosa quiso centrarse en lo que veía venir para un país latino, el cual se enfrentaría a diversas tribulaciones. En su lectura de cartas advirtió que México era un territorio en el que se desatarían cosas lamentables.

Vieira Vidente aseguró que predecía que habría varios movimientos telúricos de magnitudes altas en el país azteca. De igual manera, detalló que veía temas naturales relacionados con agua, golpeando fuerte.

“Me sale que habrá más de dos temblores. Un terremoto, un pequeño terremoto, para no decir grande… de más de 5.2. Mucha agua, viene un huracán con una fuerza, arrasando hasta las matas”, dijo.

“Tiene estas dos cartas, un volcán que se despierta. No me sale que sea el Popocatépetl”, agregó.

No obstante, siguió centrada en que se darían accidentes crudos, los cuales cobrarían vidas. “Cuidado… pérdida y accidente arriba, con aviones”, afirmó.

En su resumen de estas predicciones, la vidente señaló que este 2026 estaría rodeado de tragedias, instantes angustiantes y problemas económicos, como fruto de la crisis mundial. La famosa reiteró que los líos no frenarían y serían complejos.

“Pérdida del medio artístico, vienen accidentes, no solo aéreos. Cuidado para personas del medio con accidente en carretera. Más de dos temblores, no digo terremoto para no asustarlos. Va a ser un año muy fuerte para la presidenta”, comentó ante cámaras.