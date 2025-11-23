Mhoni Vidente vaticinó angustiante situación para 2026 y alertó sobre cambios fuertes: “Vendrán días oscuros”

Mhoni Vidente se ha posicionado como una de las figuras más influyentes en el mundo de las predicciones, alcanzando notoriedad internacional gracias a los vaticinios que ha compartido a lo largo de los años. Su estilo particular al interpretar sus visiones, algunas de las cuales han coincidido con hechos posteriores, la ha convertido en un referente para muchos seguidores.

En cada intervención, la astróloga expone lo que percibe a través de sus cartas, lanzando advertencias y señales que suelen llamar la atención de su audiencia. Aunque no todas sus lecturas se han materializado, varias de sus afirmaciones permanecen en la memoria colectiva de quienes la siguen.

En días recientes, la vidente —quien ya había mencionado la posibilidad de un evento trágico— volvió a aparecer en su espacio de El Heraldo de México, para compartir lo que observa en sus más recientes visiones. Según explicó, los próximos meses no se presentan del todo alentadores, en parte debido a fuertes variaciones que habrían y que, según ella, influirán en el panorama general.

De acuerdo con lo que explicó en el formato, los movimientos religiosos en el Vaticano tendrían impacto en las energías del otro año, llevando a que las personas se enfrenten a una serie de cambios inesperados.

En la lectura que entregó, la pitonisa profundizó en que el 2026 se pintaba como un año en el que sucederían cosas fuertes, tal y como era una nueva pandemia. De igual manera, se presentaría una crisis económica, por lo que recomendaba cuidado.

“Vendrán días y años oscuros. Empezará el fin del mundo. El otro año viene una pandemia, se está viendo y visualizando a todo lo que da. El otro año viene un mundial donde se ve a España, Portugal o Argentina como campeones. Viene una situación económica frágil, hay que guardar el dinero”, explicó en el video.

En cuanto al tema astrológico, mencionó que dos signos serían los dominantes, tomando relevancia en varios aspectos. “El otro año estará dominando Acuario o Piscis”, afirmó.

En sus visiones, la celebridad aseguró que el próximo año significaría nuevos comienzos, regido por cambios climáticos y movimientos astronómicos.