Cruda advertencia de Mhoni Vidente sobre hecho que ocurriría en noviembre: “No se va a salvar”

Con la llegada de un nuevo mes, aumentan las expectativas y la curiosidad de quienes buscan anticiparse a los movimientos del destino. La incertidumbre frente a lo que está por venir motiva a miles de personas a recurrir a astrólogos y videntes que, mediante sus lecturas, ofrecen orientación para afrontar los cambios y retos que se aproximan.

Entre las voces más escuchadas en este ámbito se encuentra Mhoni Vidente, reconocida por sus acertadas revelaciones y su constante presencia en los medios. La astróloga compartió un inesperado video de predicciones correspondiente al día 11 de noviembre de 2025, en el que adelantó que este periodo estará marcado por intensos movimientos energéticos y transformaciones profundas.

Mhoni Vidente soltó nuevas predicciones para fin de año. | Foto: YouTube El Heraldo de México

De acuerdo con su lectura de cartas, esta será una fecha clave, cargada de una poderosa energía renovadora que promoverá tanto el crecimiento individual como los cambios a nivel colectivo.

Mhoni Vidente, que habló sobre un preocupante suceso, indicó que después de este día del undécimo mes del año sucederán cambios considerables y preocupantes. Sus declaraciones se enfocaron en el clima, teniendo en cuenta que las temperaturas bajarán y será angustiante.

“Definitivamente la tormenta invernal que se asoma completamente galopando después del martes 11 va a ser catastrófica. Son tormentas que en menos de un día van hasta -20 o -30 bajo cero. Son atípicas, cosas fuera de lugar, porque se dan en enero o principios de febrero, no a mediados de noviembre”, dijo.

No obstante, la vidente fue contundente con los movimientos telúricos, aseverando que seguirán ocurriendo tras el paso del 3I/ATLAS. Sus visiones se enfocaban en que habrá sismos en distintas partes del mundo, comenzando por Latinoamérica y Norteamérica.

“También por las energías siguen arrastrándose los movimientos sísmicos en el mundo entero. Chile, Ecuador 6.6, México 6.9, saliendo desde Oaxaca o Michoacán; California, se activa después del 11 con 5.1; Alaska 8.1 u 8.6... será detonante en el mundo en cambios de clima. Japón no se va a salvar, el sismo que le toca lo va atener que vivir con 8.8 o 9.1”, explicó, dando datos concretos.

“Este alarmante deceso de temperatura va a hacer al ser humano más capaz para sobrellevar los cambios climáticos que se avecinan en el futuro. Esto apenas comienza”, agregó.