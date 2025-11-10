Mhoni Vidente lanzó advertencia sobre el 11 de noviembre y dio detalles de qué ocurrirá: “Vienen cambios”

Mhoni Vidente se consolidó como una de las grandes astrólogas y videntes de Latinoamérica, debido a su extensa trayectoria y las acertadas predicciones que soltó. La famosa logró construir una comunidad en plataformas digitales, la cual suele estar al tanto de sus contenidos y visiones.

Recientemente, con el inicio de noviembre 2025, la pitonisa protagonizó un nuevo video, el cual se enfocaba en lo que ocurriría esta temporada de cierre de año. La experta mencionó que habría un día muy especial que debía aprovecharse para atraer lo positivo.

De acuerdo con un clip de Unicable, Mhoni Vidente se refirió al día espejo que llegaba en el undécimo mes del año, proporcionando energías diferentes que se debían manejar con una mentalidad específica.

La famosa explicó en el post que el 11 de noviembre era clave porque se abrían puertas de abundancia y cambios en el mundo. Sus recomendaciones eran puntuales para los espectadores, ya que con detalles podían sumar puntos para que se cumpliera un deseo importante.

“El 11/11 es el día del espejo, un día cabalístico porque va a ser cuando se abran las puertas de la abundancia y la estabilidad”, dijo al inicio.

La latina, que preocupó con predicción, recomendó ponerse un listón de un color específico, prender una vela y realizar un ejercicio a una hora específica. Esto vendría conectado con los portales energéticos que darán paso a cambios y transformaciones en la realidad.

“Se les recomienda ponerse un listón rojo en la muñeca, prender una veladora blanca y hacer una petición de algo que necesitas tanto, y el día 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, abrir ese portal para que sea cumplido... verán que cambiará la suerte, por lo que se alinean las energías positivas en la vida”, explicó.

“Será un día muy especial para toda la humanidad, vienen cambios positivos”, agregó en el contenido.