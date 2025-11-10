Suscribirse

Gente

Mhoni Vidente lanzó advertencia sobre el 11 de noviembre y dio detalles de qué ocurrirá: “Vienen cambios”

La celebridad comentó lo que sucedería en esta fecha clave del cierre de año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

10 de noviembre de 2025, 2:06 p. m.
Mhoni Vidente habló sobre el cierre de año.
Mhoni Vidente habló sobre el cierre de año. | Foto: YouTube Unicable

Mhoni Vidente se consolidó como una de las grandes astrólogas y videntes de Latinoamérica, debido a su extensa trayectoria y las acertadas predicciones que soltó. La famosa logró construir una comunidad en plataformas digitales, la cual suele estar al tanto de sus contenidos y visiones.

Recientemente, con el inicio de noviembre 2025, la pitonisa protagonizó un nuevo video, el cual se enfocaba en lo que ocurriría esta temporada de cierre de año. La experta mencionó que habría un día muy especial que debía aprovecharse para atraer lo positivo.

De acuerdo con un clip de Unicable, Mhoni Vidente se refirió al día espejo que llegaba en el undécimo mes del año, proporcionando energías diferentes que se debían manejar con una mentalidad específica.

Contexto: Preocupante predicción de Mhoni Vidente sobre suceso que impactaría a país latino: “Apenas viene lo peor”

La famosa explicó en el post que el 11 de noviembre era clave porque se abrían puertas de abundancia y cambios en el mundo. Sus recomendaciones eran puntuales para los espectadores, ya que con detalles podían sumar puntos para que se cumpliera un deseo importante.

El 11/11 es el día del espejo, un día cabalístico porque va a ser cuando se abran las puertas de la abundancia y la estabilidad”, dijo al inicio.

La latina, que preocupó con predicción, recomendó ponerse un listón de un color específico, prender una vela y realizar un ejercicio a una hora específica. Esto vendría conectado con los portales energéticos que darán paso a cambios y transformaciones en la realidad.

Se les recomienda ponerse un listón rojo en la muñeca, prender una veladora blanca y hacer una petición de algo que necesitas tanto, y el día 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, abrir ese portal para que sea cumplido... verán que cambiará la suerte, por lo que se alinean las energías positivas en la vida”, explicó.

¡Atentos! Mhoni Vidente lanza una fuerte advertencia sobre el 11/11 | Universo Unicable

“Será un día muy especial para toda la humanidad, vienen cambios positivos”, agregó en el contenido.

Cabe aclarar que la astrología y las predicciones no tienen un sustento científico, por lo que esta clase de ejercicios suelen causar interés en quienes sienten interés por el tema.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE.UU. lanza una ofensiva contra el abuso de visados H-1B: más de 170 empresas bajo investigación

2. Inadmitido en Medellín ciudadano estadounidense con antecedentes por delitos sexuales

3. Hubo un “acuerdo corrupto”: la Fiscalía reveló que Nicolás Petro se quedó con recursos de la Gobernación del Atlántico

4. Quién es Bernie Moreno, el senador de EE. UU. que Gustavo Petro señala por un supuesto complot

5. Identifican a taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá: este era el nivel de embriaguez en el que manejaba; ya tenía comparendos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mhoni VidentePrediccionesnoviembre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.