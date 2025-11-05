Mhoni Vidente, reconocida como una de las astrólogas más influyentes del mundo esotérico, volvió a sorprender con sus más recientes revelaciones en El Heraldo de México, enfocadas en las predicciones para noviembre de 2025. Según detalló, este mes estará marcado por un notable movimiento energético que pondrá a prueba la estabilidad emocional, espiritual y material de muchas personas.

Durante su lectura de cartas, la pitonisa explicó que noviembre será un periodo de transformación profunda, en el que la energía del cambio se manifestará tanto a nivel individual como colectivo. No obstante, advirtió que esta etapa también estará influenciada por la energía de los cierres y conclusiones, lo que podría generar momentos de tensión, pérdidas o decisiones difíciles.

En lo mencionado en el medio, Mhoni Vidente aprovechó para referirse a las visiones que tenía con respecto a la situación de Estados Unidos, teniendo en cuenta el actual gobierno de Donald Trump.

La pitonisa no dudó en soltar sus predicciones, respondiendo inquietudes sobre si habría un golpe de Estado en el territorio norteamericano, y si el mandatario perdería la vida.

En sus declaraciones, la celebridad aseguró que la personalidad de Trump era muy fuerte, arrasando con sus ideas y proyecciones. La latina puntualizó que perfectamente podría ganar de nuevo en unas elecciones, debido a la popularidad en los habitantes.

“Donald Trump es desafiante, cree que tiene mucha razón en cosas. Todavía, si tú me preguntas ahorita, Donald Trump ganaría si se vuelve a postular. Muchas personas se parecen a él”, comentó.

Mhoni Vidente, que habló también de lo que pasará en próximas semanas, no dudó en alertar sobre los temas que rodeaban al presidente estadounidense. La famosa indicó que debía cuidarse con los temas de salud, además de protegerse de atentados o daños que quisieran hacerle.

“Lo que se tiene que seguir cuidando mucho es de todos los problemas en cuestiones de alimentos, de atentados o que le quieran tumbar el avión... directamente a él o a su familia”, mencionó ante cámaras.

De igual manera, la pitonisa aseguró que veía que después de Trump vendría otro mandatario, el cual seguiría su línea y sería más radical.

“En un año le ha cambiado la vida a todos. Le reseteó completamente el mundo a todos por tres patadas. Les dije que iba a arrasar. El que viene después de él será peor, en el 2029, será más radical y más fuerte”, concluyó la predicción.