Aterradora predicción de Mhoni Vidente sobre impacto que tendría el 3I/ATLAS en la Tierra: “Apenas viene lo peor”

Son pocos los fenómenos espaciales que han causado tanto interés en la comunidad científica, como el cometa interestelar 3I/ATLAS, un enorme cuerpo de hielo que recorre el sistema solar a gran velocidad tras un extenso trayecto desde zonas aún misteriosas del universo.

Su aparición, dentro de este panorama astronómico, ofrece una valiosa ocasión para analizar materiales ajenos al sistema solar y comprender mejor la evolución de otros mundos y estructuras planetarias.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre que existe, algunos videntes han querido dar sus predicciones por el impacto energético que tendría este cometa en la Tierra. Una de ellos fue Mhoni Vidente, quien habló en Reporte H y plasmó lo que sus cartas le decían de este acontecimiento.

La pitonisa indicó que este suceso repercutiría con situaciones especiales, pues los cambios serían radicales y habría movimientos particulares. En sus declaraciones, el 3I/ATLAS marcaría un antes y un después en los últimos días de octubre.

La celebridad, que comentó sobre un problema que le pasaría un famoso, detalló que este cometa provocaría sismos de gran magnitud, además de una transformación en el clima y la temporada de fin de año.

“Es algo muy extraño, definitivamente estamos viviendo otras épocas. La carta de la estrella nos está diciendo que vienen cambios radicales. Empiezan desde hoy, 29 de octubre, hasta el 31 de octubre, ya que va a pasar muy cerca de la Tierra (...) Esa energía tan fuerte va a provocar sismos catastróficos en el mundo. Yo lo decía, apenas viene lo peor”, mencionó ante cámaras.

De igual manera, apuntó que esta influencia astronómica sería para cerrar la temporada de los huracanes y abrirle la puerta a otros temas. Allí, enmarcó que también sucederían cosas positivas, tal y como es la expansión de la mente y la cercanía a Dios.

“Sismos catastróficos, aunque ya veo que el tiempo de huracanes se acaba completamente. Sin embargo, empieza la ola de frío intenso, a partir del 1 de noviembre. Arranca este tiempo como nunca lo había visto, y es porque este meteorito está afectando energías en el mundo. Vienen cosas positivas, va a acercar al ser humano a Dios”, indicó en su intervención.