Mhoni Vidente dio estremecedora predicción sobre la muerte de un famoso artista; reveló detalles: “Vienen energías fuertes”

Mhoni Vidente continúa generando gran impacto en los medios internacionales y en las plataformas digitales, donde sus predicciones siguen despertando curiosidad y debate. Su estilo directo y sin filtros la ha posicionado como una de las astrólogas más seguidas, especialmente por las advertencias que suele hacer sobre eventos de gran alcance.

La reconocida vidente cubana, famosa por sus múltiples aciertos, anticipó que el 2025 estará marcado por hechos de enorme trascendencia, los cuales podrían transformar el curso de la humanidad. En sus más recientes lecturas, habló sobre intensos fenómenos naturales —como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y olas de calor extremo—, además de predecir la muerte de figuras influyentes en distintos ámbitos del poder, la política y el entretenimiento.

Recientemente, en una intervención que tuvo en Reporte H, de El Heraldo de México, Mhoni Vidente fue clara en lo que estaba visualizando para los próximos días. La celebridad enmarcó que las energías estaban complejas y tensas, augurando situaciones que no serían muy positivas para el mundo.

La pitonisa indicó que serían diez días difíciles, donde habría una muerte que impactaría a la industria musical. En sus palabras, explicó que se trataba de un cantante de reguetón, quien perdería la vida pronto.

“Del día 21 al 31 de octubre vienen energías tan fuertes y encontradas, que veo la muerte... el asesinato de uno de los personajes reguetonero o gente de la Ciudad de México, no fuera de la capital o de la ciudad, será en uno de los municipios. Es un muchacho joven de 28 a 35 años, es muy famoso. Pero veo ese problema”, mencionó.

Mhoni Vidente, famosa astróloga. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

De igual manera, la vidente, que se encargó de hablar sobre un suceso que impactaría al mundo, indicó que también veía otros temas que azotarían a México, tal y como sería el caso de huracanes y una temporada de frío absurda.

“Además de que visualizo el huracán fuerte que se formó a destiempo, pero lamentablemente va a subir hasta Cancún o el Golfo de México. Va a pasar por Jamaica, será de categoría 4 o 5. Hay que estar prevenidos, pasará por las Islas Caimán”, explicó.

“Seguirá lloviendo, sigue la temporada y el frío catastrófico que se visualiza para el 31 de octubre o el 1 o 2 de noviembre en el norte de México”, agregó ante cámaras.