Llega un nuevo mes y las expectativas de miles de personas se posan en lo que vendrá a futuro. Mucha incertidumbre se apodera de qué sucederá en las siguientes semanas, por lo que videntes y astrólogos se lanzan a dar sus lecturas y visiones.

Mhoni Vidente, reconocida internacionalmente, compartió un video mensual que se enfocó en lo que ocurrirá en octubre de 2025, vaticinando cambios y situaciones complejas. La celebridad entregó sus predicciones, señalando que no sería una etapa sencilla.

La vidente, tras leer sus cartas, comentó que este mes entraría con fuerza y traería una serie de hechos que podrían ser lamentables. Al estar regido por la energía del diablo, transformaciones y transiciones se darían.

En su clip, Mhoni Vidente reiteró que vendrían guerras, atentados, misiles y golpes de Estado, llevando al mundo a tener una crisis en todos los sentidos.

“Este mes será completamente de fuerza mística de Lucifer contra el ser humano, de la fuerza total entre el arcángel Miguel y los 72 demonios. Será un mes agresivo en cuestiones de golpes de Estado, guerras, misiles, atentados, violencia y que la gente estará vulnerable en temas de enojo”, explicó.

Al referirse a México, la pitonisa apuntó que sería una etapa complicada en temas de clima, salud y política, pues elementos girarían en torno a la sociedad. De hecho, habló de cómo se dispararían enfermedades y movimientos naturales, en que más de uno saldría afectado.

“Octubre será climáticamente fuerte para México, seguirán inundaciones, lluvias, movimientos sísmicos en todas las regiones. Se adelantará el frío más fuerte que nunca, una temporada de invierno severo. Estados Unidos también lo vivirá”, aseveró.

“Se empiezan a ver mutaciones de la covid, que serán llamadas Frankenstein, porque se juntarán dos o tres cepas diferentes en un aspecto más agresivo. Vendrá una epidemia de sarampión o de varicela; los virus continuarán, por lo que es fundamental que todos se mantengan saludables”, agregó.

Mhoni Vidente, que ha hablado sobre la posible muerte de un artista, comentó que todo daría un giro inexplicable, sometiendo a partes del mundo a situaciones extremas, como un invierno devastador.

“Viene un clima estremecedor en octubre, una temporada de frío intenso. Lugares donde antes no nevaba, empezará a nevar. Lugares donde nunca hacía frío, caerá la temperatura a 10 bajo cero. Se visualizan huracanes, lluvias, movimientos sísmicos en el mundo entero, para dar luz a un nuevo comienzo”, afirmó en su canal de YouTube.

“No nos podemos olvidar del asteroide que se acercará más que nunca a la Tierra, a mediados de octubre o finales”, concluyó.