En el mundo de la astrología latinoamericana, Mhoni Vidente se ha posicionado como una de las figuras más reconocidas y polémicas. Su fama se debe a las contundentes predicciones que comparte cada año, revelaciones que expone en diferentes medios y plataformas, donde asegura anticipar los acontecimientos que están por venir.

Recientemente, la pitonisa habló acerca de lo que visualizaba para el mundo, detallando que se entraba en una etapa peligrosa y revolucionada, donde los países se descontrolarían y darían rienda suelta a lo que tanto se ha querido frenar.

Mhoni Vidente habló sobre qué sucederá en las siguientes semanas. | Foto: YouTube Mhoni Vidente / Montaje SEMANA

Mhoni Vidente, en sus declaraciones con El Heraldo de México, apuntó que esta fase de la historia mostraba que vendrían cambios relevantes, específicamente en el terreno sociopolítico.

“Van a ser regímenes nuevos en una etapa del mundo. Hay que acoplarse a los cambios que vienen”, dijo al inicio.

La celebridad comentó lo ocurrido entre Rusia, Polonia y Ucrania, asegurando que la Tercera Guerra Mundial estaba muy cerca, precisamente por estos movimientos que se daban entre gobiernos. Aunque se esperaba lo mejor, era evidente que el panorama no era el más alentador.

“Ayer Rusia mandó unos drones a Ucrania, pero no sé en qué momento se quiere deshacer de ellos. Por más de que quieren negociar, Putin está cerrado. Mandó unos drones y cayeron en Polonia... pero estamos a un pelo de rana, que no tienen pelo, de la Tercera Guerra Mundial. Siempre es Polonia”, afirmó.

Mhoni Vidente, que se ha centrado en vaticinar lo que ocurrirá en Venezuela, añadió que las confrontaciones mundiales eran cada vez más constantes, sumando motivos para que este hecho se desatara y llevara a muchos a perder.

“Estamos viviendo una de las situaciones caóticas del mundo en cuestiones de bélicas y de guerra. Ucrania y Rusia, Catar e Israel, Palestina que mal le ha ido... qué feo es una guerra, pero nadie gana, todos pierden. Estamos viviendo una etapa de reflexión, de hecho, León XVI es el último papa de la religión católica, cuando fallezca vendrán cambios importantes en este tema, pues visualizo dos o tres padres que unirán los continentes”, indicó.

Para concluir, la vidente siguió clara en que todo daría un giro inesperado, abriéndole la puerta a otro tipo de mandatarios, de poderes y de gobiernos, los cuales ya no se apegarían a lo que se había hecho hasta el momento.