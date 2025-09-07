Mhoni Vidente fue clara y soltó predicción sobre lo que pasará con Venezuela en septiembre; vaticinó duro cambio: “Días contados”

Venezuela continúa en el foco mundial, precisamente por todas las polémicas que se desataron por el régimen de Nicolás Maduro. Miles de personas hablan sobre qué sucederá con el país latino, el cual ha buscado liberarse de este poder desde hace años.

Ante la coyuntura, hay quienes desean saber qué ocurrirá en este tema, teniendo en cuenta los posibles conflictos que se detonen. Muchos auguran una guerra, mientras que otros buscan conocer el final del dictador.

Mhoni Vidente, que ha estado al tanto de esta problemática internacional, decidió lanzar sus cartas y hablar de lo que veía a futuro. La pitonisa afirmó que este tiempo era terminar e iniciar cosas, por lo que la geopolítica estaría agitada.

“Es el mes de la terminación total. También es el mes del inicio, de la nueva era, de la esperanza para el ser humano. Las cartas que estarán dominando serán el ahorcado y la del emperador, empezando los movimientos más fuertes en geopolítica”, dijo al inicio de un video publicado en su cuenta de YouTube.

Entre las predicciones que soltó, Mhoni Vidente, que habló sobre un visión que tuvo, se refirió a Nicolás Maduro y la crisis en Venezuela, asegurando que el destino ya estaba trazado. La experta aseguró que Edmundo González regresaría al poder y luego sería María Corina Machado quien tomaría lugar en la presidencia.

“Se visualizaba que Nicolás Maduro tenía sus días contados desde el 21 de enero, momento en el que Trump toma la presidencia de Estados Unidos... doblegando a los países que no se alinearan a su mentalidad o régimen. Donald, tomando acciones fuertes y con seguridad de acero, demostró al mundo que puede dominar dictadores: caso de Venezuela”, afirmó.

“Venezuela entrará en una nueva etapa con un presidente completamente electo, el cual es Edmundo González. Quedará un año, yendo a elecciones nuevamente, ganando María Corina Machado como la presidenta. El país recuperará la estabilidad económica en menos de tres años. Gente que se fue entrará billones de dólares en capital para empezar a crecer. Gente de Miami, Europa, regresará a su país para hacerlo más fuerte que nunca y así crecer”, agregó.

Mhoni Vidente fue clara sobre Donald Trump, indicando que sería el encargado de poner en su lugar al venezolano, logrando sus objetivos. Pese a lo que muchos deseaban, el estadounidense no moriría y todo sería muy distinto a lo que se especulaba sobre su vida.