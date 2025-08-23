Alarmante predicción de Mhoni Vidente, sobre hecho que impactaría a figura política del mundo: “Lo están acorralando”

Mhoni Vidente continúa forjando un camino llamativo en las plataformas digitales con sus predicciones, compartiendo lo que ve en su mente basado en la astrología. La famosa suele soltar vaticinios acerca de lo que vendrá para el mundo, advirtiendo sobre desastres, catástrofes, muertes y situaciones políticas.

Bajo la llegada de la Era de Virgo, la pitonisa decidió compartir un nuevo video en su canal de YouTube, en el cual habló sobre lo que sucedía en esta temporada, específicamente en el final de agosto y la llegada de septiembre.

Mhoni Vidente, que se refirió a la muerte de un cantante famoso, afirmó que este signo de tierra era imponente y dominante, siendo el encargado de regir la revolución, los golpes de estado y los movimientos de poder.

“Virgo domina completamente los sismos más fuertes, los huracanes en esta temporada, los golpes de estado, revoluciones o cambios de regímenes. Es un signo político, es un signo inteligente... capaz de sacar de cualquier problema”, explicó en su clip.

No obstante, la celebridad fue contundente con la lectura que hizo ante cámaras, indicando que veía venir un cambio fuerte en un país latino. La experta puntualizó que se daría la muerte o el arresto de un líder político, el cual tenía varios poderes en su contra.

“Se visualizan golpes de estado y problemas en cuestiones de cambios. Tal vez sería la muerte o arresto de gente importante en temas políticos del mundo entero. Uno de ellos es Venezuela, que le están pisando los talones a Nicolás Maduro... ya está en la mira, lo tienen ubicado, lo están acorralando. El dictador no ha podido salir ni negociar su estadía. Rusia, India, Brasil, China, y Donald Trump lo quieren preso o desvivido”, afirmó sobre lo que veía.

“Quieren arrancar de raíz todos los problemas que lleva más de 25 años, todo tenía un fin, pues Maduro nada más fue manipulado por personas que lo rodeaban, y que serán desvividos o arrestados”, agregó.

En este mismo espacio, Mhoni Vidente habló acerca de dos hechos que impactarían al mundo, precisamente por la magnitud que los rodeaba. En sus intervenciones reiteró que dichos sucesos impactarían principalmente a México, tal y como lo habló en El Heraldo de México.