Mhoni Vidente vaticinó situación sobre Nicolás Maduro y habló de qué pasaría tras decisión de Estados Unidos: “Faltan días”

Mhoni Vidente continúa en el foco mediático a raíz de las visiones que ha tenido a lo largo del último tiempo. La celebridad no ha dudado en hablar sobre lo que vendrá en lo que resta del año, pintando un panorama desalentador.

Más allá de los desastres naturales, cambios climáticos y muertes de famosos, la pitonisa se refirió a los movimientos políticos que habría en el mundo, afectando la situación de diversos países.

Mhoni Vidente fue contundente y mencionó lo que veía en el panorama para Venezuela, asegurando que Estados Unidos ya estaba enfocado en tomar acciones relevantes que afectarán de una u otra forma.

“Donald Trump ya tomó las acciones debidas. Dice que Nicolás Maduro, junto con su régimen, es un narcoestado. Lo cataloga como líder de un cartel y por eso va contra él”, indicó en charla con El Heraldo de México.

En cuanto a qué sucederá con Nicolás Maduro, la vidente augura que será capturado, pues entró en una temporada astral que influye en este tipo de situaciones sociales.

“La carta del diablo y la carta del emperador dicen que ya hay aviones sobrevolando, una operación quirúrgica... donde van por él, lo atrapan, y si hay resistencia o no quiere moverse, lo desviven (…) Le faltan días, ya había comentado que el 11, tras la alineación de planetas, iba a empezar a ver una revolución de conciencia, golpes de Estado y cambios”, puntualizó.

Mhoni Vidente, que habló sobre una catástrofe, puntualizó en la forma en la que se manejaba todo, ubicando al mandatario venezolano como una pieza que se quedaría sola.

“Nicolás Maduro no ha entendido y vive en una realidad alterada. No dudo que haya estado hablando con sus aliados, pero ya la tiene perdida. Tu propio pueblo te odia y no quiere nada”, mencionó.

En una intervención con Reporte H, la experta también señaló que países latinos entraban en una etapa de transformación positiva.