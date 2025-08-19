Mhoni Vidente se catapultó internacionalmente como una de las videntes más famosas, debido a las predicciones que soltó sobre el mundo entero. En diversas ocasiones acertó sobre sus visiones, precisamente enfocadas en desastres naturales, muertes y atentados.

Recientemente, en una intervención que hizo para el canal de YouTube de Unicable, la celebridad habló de lo que ocurriría con un país latino, el cual se vería rodeado de agua por montón.

Mhoni Vidente aseguró que México viviría una temporada caótica con las lluvias y los huracanes, experimentando situaciones lamentables. Aunque no especificó cómo pasaría todo, sí mencionó que a mitad de agosto pasarían cosas con el clima.

“Es importante estar prevenidos, sabiendo qué pasará ahora. Agosto es el mes del sol, de los cambios radicales, de la alineación de los planetas... mientras que septiembre será el mes de los huracanes. Viene uno muy fuerte en Cancún y Playa del Carmen... se llamará Eduardo o Ernesto, llevará nombre de hombre”, afirmó.

“Será categoría cinco, hay que empezar a prevenir porque está lloviendo mucho. Es importante estar conscientes”, agregó.

No obstante, afirmó que también se daría un sismo en otros lugares de Latinoamérica, moviendo energías de varios lugares.

“El día 11 de agosto empezó la guerra del bien y el mal. Se visualiza que vienen más sismos para Ecuador y Perú... se están activando volcanes, se está despertando. Se mueven las energías por el Yellowstone. Va a pasar de todo”, concluyó.

En sus declaraciones dadas a El Heraldo de México, Mhoni Vidente, que habló sobre una visión que tuvo; señaló que estos cambios naturales hasta ahora estaban empezando, pues septiembre era el mes de los huracanes y la época de lluvia.

Sus intervenciones lanzaron vaticinios enfocados en las zonas que impactaría este desastre natural, pidiendo prudencia a las personas. “La gente no aprende”, dijo, haciendo referencia a quienes se salían en plenas tormentas y no prestaban atención a la magnitud de los hechos.

“Apenas empieza, hay que estar consientes de lo que está pasando. Para el día 20 de agosto llegará un huracán a Tampico, ciudad Madero... esa tormenta pasará por Yucatán, Cancún, Veracruz, entra el Golfo de México y va directo a Tampico. Todo empezará el 28 o 29 de agosto”, puntualizó ante cámaras.