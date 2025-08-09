Suscribirse

Aterradora predicción de Mhoni Vidente sobre suceso que azotará al mundo; soltó fecha clave: “Van a sufrir”

La astróloga fue clara en cómo el octavo mes del año impactará a la humanidad.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

9 de agosto de 2025, 1:49 p. m.
Mhoni Vidente habló de sucesos que golpearán al mundo
Mhoni Vidente habló de sucesos que golpearán al mundo | Foto: YouTube El Heraldo de México

Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el mundo de la astrología dentro del ámbito hispano, destacándose por la exactitud con la que ha anticipado diversos acontecimientos relevantes. Sus predicciones, a lo largo del tiempo, han despertado asombro entre miles de seguidores que confían en su visión del porvenir.

Recientemente, la famosa astróloga volvió a captar la atención del público tras publicar un nuevo video en sus plataformas digitales, donde reveló una serie de advertencias y pronósticos relacionados con el mes de agosto.

En su intervención, subrayó los profundos cambios que se avecinan, resaltando que el mundo atraviesa una etapa de transformación que se manifiesta con fuerza en lo político, lo social y lo climático.

En un diálogo con El Heraldo de México, Mhoni Vidente fue enfática en que el octavo mes del año traería una serie de situaciones particulares, las cuales provocarían descontrol en el mundo.

Contexto: Mhoni Vidente advirtió sobre devastador suceso que impactará al mundo y desatará una nueva guerra: “No estaban jugando”

Según su lectura de cartas, la vidente auguró que el Sol se estaría acercando más a la Tierra, de manera que los fenómenos de calor estarían disparados, al punto de afectar a ciertas zonas del mundo. De hecho, la pitonisa dio los dos días claves donde ocurrirían todo tipo de sucesos naturales, provocados por los movimientos energéticos.

Mhoni Vidente, que habló sobre una visión que tuvo, mencionó que el día 13 de agosto sería clave, pues habría una tormenta solar, movimientos telúricos y temperaturas que antes no se habían sentido.

“El día 13 de agosto es un día clave porque el Sol se va a acercar más a la Tierra en todos los sentidos. Van a haber tormentas solares, movimientos sísmicos, movimientos fuerte... temperaturas altísimas de calor, estamos hablando que más de 300 millones de personas en el mundo entero, especialmente en México, Estados Unidos y Europa, van a sufrir una onda de calor que no se veía en este tiempo”, comentó ante cámaras.

¿Estallará la guerra? Mhoni Vidente visualiza conflicto armado en Colombia, Venezuela o Argentina

De igual manera, en su intervención, afirmó que el 21 de este mes sería el escenario para que arrancara de nuevo la guerra en el mundo, llevando a que distintos países entraran en una disputa muy fuerte.

El 21 de agosto se visualiza otra vez la guerra en Asia. Se ve el estallido o la violencia de otra contienda bélica. Estará Irán, Pakistán, Israel, Rusia, parte de China. Será un mes de guerra, golpes de estado, sol fuerte”, indicó.

“Cambios radicales en la conciencia humana para buscar progreso y libertad. Hay países elegidos: Cuba, España, Venezuela y Estados Unidos. Vienen teniendo esa energía en cuestiones de cambios y búsqueda de estabilidad”, agregó.

