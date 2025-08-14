Aterrador vaticinio de Mhoni Vidente sobre suceso que impactaría al mundo; reveló lugar en el que ocurriría: “Va a ser fuertísimo”

Mhoni Vidente se ha convertido en uno de los referentes más comentados de la astrología en Latinoamérica, debido a las fuertes predicciones que suele soltar para el año. La celebridad le apuesta a sus visiones, compartiéndolas en distintos espacios, donde deja claro lo que ocurrirá a futuro.

En su canal de YouTube, la pitonisa compartió un nuevo video enfocado en lo que visualizaba para el mes de agosto, apostándole a sucesos que le darían un giro al mundo entero. Sus declaraciones fueron precisas, al asegurar que el octavo mes de 2025 sería escenario para cambios climáticos, golpes de Estado, muertes y desastres naturales.

De hecho, en el clip, Mhoni Vidente soltó una nueva predicción, enfocada directamente en un sismo que azotaría una zona de la Tierra. La famosa auguró que este movimiento telúrico sería duro y devastador, alcanzando un grado muy alto.

Según reveló, este acontecimiento pasaría después del 11 de agosto, día en el que se daría una alineación planetaria compleja. Allí apuntó que ocurriría algo más al fondo del mar, detonando un posible problema mayor.

“Después del día 11 de agosto se visualiza un efecto climático extremo. En el océano Atlántico, cerca o en medio del Caribe, las grietas en el fondo del mar se empiezan a abrir. Los animales que viven en el fondo saldrán a la superficie huyendo de esas altas temperaturas, de esos movimientos sísmicos”, comentó.

Mhoni Vidente especificó las zonas donde podría suceder este desastre natural, señalando espacios junto a los océanos.

“Se visualiza uno de los sismos más potentes en la región Caribe, como nunca se habían visto, casi los 9.2 grados u 8.9... cerca de Cuba, de las Islas Caimán o Jamaica, llegando a Guatemala y México. Va a ser fuertísimo en todos los sentidos, levantando casi tres o cuatro metros las olas, en cuestiones de un tsunami. Eso será en las costas de Cuba, de Centroamérica, México y parte de Estados Unidos”, indicó ante cámara.

Por último, la pitonisa dejó la puerta abierta a los cambios que había en la Tierra, indagando sobre los movimientos que se darían internamente en estos lugares y que no serían visibles en la superficie.