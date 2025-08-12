Mhoni Vidente advirtió sobre escalofriante predicción acerca de la muerte de importante figura en el mundo: “Es un día clave”

Mhoni Vidente se ha convertido en una de las figuras más reconocidas y seguidas en la astrología del mundo hispanohablante, ganándose un lugar destacado gracias a la precisión con la que ha adelantado hechos de gran importancia. Con el paso de los años, sus revelaciones han generado sorpresa y admiración entre quienes confían en su capacidad para interpretar lo que está por venir.

En días pasados, la reconocida vidente volvió a situarse en el centro de la atención mediática al compartir, a través de sus redes sociales, un nuevo video en el que ofreció alertas y predicciones específicas para el mes de agosto.

Pese a que este contenido alertó sobre situaciones que golpearían al mundo, lo curioso estuvo en una predicción que soltó en una intervención que hizo en el canal de YouTube de Unicable, donde se refirió a una muerte que impactaría.

Mhoni Vidente habló sobre lo que visualizaba para mitad de año. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

De acuerdo con Mhoni Vidente, el mes de agosto sería escenario para una lamentable y notable noticia que despertaría todo tipo de reacciones internacionales. De acuerdo con sus visiones, en el octavo mes del año se daría la muerte de una figura importante en el ámbito político.

La celebridad aseguró que los siguientes días serían de movimientos fuertes, tanto en el espacio natural, como en las relaciones de países, llegando a enfrentar guerras y problemas serios.

“Agosto va a ser de mucho calor, movimientos sísmicos y la alineación de los seis planetas. Esta alineación es de Lucifer y les digo por qué. El día 11 es el número de Dios, y si habrá una alineación junto con la Tierra, me da la señal de que es de Lucifer. Esto desata enojo, pleitos, guerras, bombas, problemas en países, cambios radicales”, dijo ante cámaras.

Lo inesperado de sus predicciones se enfocó en los nombres que reveló sobre la posible persona que moriría a mitad de agosto, centrándose en líderes como Elon Musk, Donald Trump y Vladimir Putin.

“Pero sobre todo, se visualiza la muerte de uno de los personajes más importantes en el mundo, en cuestiones políticas... un presidente. Se ve que podría ser Donald Trump, Elon Musk o el presidente de Rusia”, afirmó.

Por último, habló de una visión que tuvo: mencionó lo que se tenía que hacer para protegerse, evitando finales desastrosos.