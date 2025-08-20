Mhoni Vidente advirtió e hizo lamentable predicción sobre muerte de famoso; reveló inesperados detalles: “Marcara la historia”

Mhoni Vidente sigue dando de qué hablar en las plataformas digitales y los medios internacionales, debido a las predicciones que suele soltar con respecto al mundo entero. La latina no duda en hablar de lo que ocurrirá, plasmando sucesos complejos y peligrosos.

La pitonisa, que en varios momentos ha acertado con visiones, ha advertido a sus fieles seguidores sobre el impacto del 2025, refiriéndose a hechos que cambiarían el rumbo de la historia. Desde huracanes, terremotos, volcanes en erupción y tormentas de calor, hasta muertes de figuras importantes.

De hecho, recientemente, Mhoni Vidente dejó sin palabras a miles de sus fanáticos con un vaticinio que realizó con respecto a una celebridad. La famosa no se guardó nada y mencionó que veía la muerte de un cantante, el cual caería pronto.

Según se reveló en un clip, la astróloga afirmó que un artista mexicano perdería a vida a una edad muy joven, dejando un sinsabor en todo el país. La experta auguró dolor y desconcierto, marcando a la agrupación a la que hacía parte.

“Viene la muerte de un famoso. Sí, es mexicano... muy querido. Es joven, 27, 28 o 30 años”, dijo en Esta mañana.

“Será un atentado que marcara la historia de una agrupación. Lo malo es que cuando eres amigo de alguien, eres enemigo de otro”, agregó.

A pesar de que no entregó más detalles al respecto sobre esta predicción, en su cuenta de Instagram se vio cómo publicó un video, el cual hablaba sobre la muerte de un cantante norteño. La celebridad afirmó que había acertado a la pérdida del vocalista de Enigma Norteño, que murió en un presunto atentado.

“Viene la carta de la muerte sobre uno de los gruperos más importantes del país. Otra vez estarán hablando de hacer un levantón, hablando de secuestrarlo, asesinarlo o desvivirlo, como dicen. Es un hombre joven, del norte del país... esta carta estará sobre estas personas. Cuídense mucho”, comentó.

En imágenes que agregó al post, Mhoni Vidente dejó en evidencia reportes sobre el asesinato del integrante de esta agrupación, el cual fue atacado en Guadalajara. ADN40 puntualizó que los primeros reportes daban luces sobre un posible atentado directo.

En la información revelada se habló de amenazas que había recibido el cantante por parte de grupos delictivos, poniéndolo en sobre aviso por si algo sucedía.

Los comentarios en el post hacen referencia a lo acertada que fue la vidente, pues esto lo dijo desde hace mucho tiempo.