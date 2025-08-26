Mhoni Vidente advirtió sobre crudos sucesos que azotarán al mundo en las siguientes semanas: “Hay que prepararnos”

El noveno mes del año está muy cerca, y con este tiempo llega la Era de Virgo, la cual tiene una serie de sorpresas para cada signo del zodiaco. La astrología cambia y le abre las puertas a una temporada compleja, que traería movimientos y situaciones fuertes.

De acuerdo con Mhoni Vidente, esta etapa del año será complicada y cargada de transformaciones, sometiendo al mundo a catástrofes y tragedias. En un video que publicó en su canal oficial de YouTube, la famosa habló de las predicciones que auguran escenarios densos.

Según explicó la cubana, Virgo era uno de los signos que regía el tema de las muertes y desastres relacionados con el clima. Al estar vinculado con la naturaleza, se veía venir una serie de hechos que impactarán la realidad de millones de personas.

En su lista de visiones, Mhoni Vidente contó sobre una visión que tuvo: un fuerte sismo y una muerte en la industria musical.

“Recordemos que la Era del signo de Virgo también nos da el detonante total de las muertes, tragedias y catástrofes. Una de estas situaciones es el sismo que se visualiza, una de las muertes más mencionadas en el ambiente del regional grupero... específicamente de una persona de 26 a 29 años, la cual marcara esta etapa del año, por este atentado en el que desvivirán a uno de los personajes más querido en temas de música”, aseguró ante cámaras.

La astróloga agregó que los desastres naturales volverían a hacer de las suyas en las siguientes semanas, azotando zonas de la Tierra con volcanes, terremotos y huracanes. Allí agregó que el tema político también se movería.

“En cuestiones volcánicas, de sismos o huracanes, se marcarán precedentes totales en este tiempo. En esta era cambiará el clima en todas las formas, hay que prepararnos, cuidarnos y ser conscientes. Esta será una época de la carta del loco, que mueve todos los parámetros en líneas de clima, desde lo más extremo hasta lo más tranquilo”, señaló en su clip.

“Mueve todo en terreno político, incluyendo la muerte, tragedia, atentados o ataques a presidentes, hasta cambios de regímenes y golpes de estado. Mueve todos los sentimientos en cuestión espiritual, por la Virgen María y las revelaciones que habrá en el cielo”, aseveró.