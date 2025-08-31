Mhoni Vidente, poco a poco, se catapultó a la fama internacional por sus predicciones y su estilo para soltar mensajes a futuro con respecto a situaciones que pasaban en el mundo. La latina ha sido enfática en sus lecturas de cartas, revelando lo que ve que sucederá.

Aunque en el pasado ha acertado a hechos de gran magnitud, la pitonisa sigue llamando la atención de todos aquellos que desean saber qué ocurrirá en distintas zonas de la Tierra, especialmente con temas naturales y políticos.

Mhoni Vidente comentó lo que veía para Latinoamérica. | Foto: YouTube El Heraldo de México

Recientemente, en charla con El Heraldo de México, Mhoni Vidente se refirió a lo que estaba pasando en Venezuela, precisamente después de los anuncios que hizo Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro. La famosa no dudó en hablar de los que visualizaba, marcando un escenario de lo que llegaría a este país.

En sus declaraciones, la astróloga indicó que Donald Trump no descansaría hasta que lograra su cometido contra el actual mandatario latino. En sus predicciones, puntualizó que Venezuela ya no sería como antes y, de hecho, viviría el cambio que tanto se anhelaba.

“Venezuela definitivamente está viviendo una de las crisis más importantes relacionada con Nicolás Maduro. Donald Trump declara líder del Cartel de los Soles a Maduro y Diosdado Cabello, ofreciendo bastante dinero de recompensa. Aquí no es un invasión de Estados Unidos contra Venezuela, lo que harán es una detención”, comentó ante cámaras.

“Nicolás Maduro nunca ganó, se vende y se vende la oposición por intereses propios. Mucha gente lo sigue, pero muchos otros no. Sin embargo, no tarda, Venezuela va a cambiar... entrará en una etapa mejor. He quedado asombrada con tantas declaraciones y videos de gente opinando sobre este tema”, agregó.

Mhoni Vidente, que contó sobre una visión que tuvo, afirmó que el venezolano sería atrapado y arrestado por autoridades internacionales, pese a que intentaba buscar ayuda de otros aliados.

“Nicolás Maduro no era Fidel Castro ni Hugo Chávez, tiene los días contados. Se visualiza que pronto entran por él... lo sacan, lo arrestan y se lo llevan directamente a Estados Unidos. Se entrará a otra etapa”, mencionó afirmando que otros personajes políticos como María Corina Machado, regresarán a liderar.

“Lo van a pescar, nadie le puede dar asilo político porque es un criminal. Venezuela va a terminar bien, no lo matan, pero sí lo arrestan. Negociarán, pero están fingiendo que no pasa nada, aún cuando se les están quemando los pies del miedo”, agregó.

Por el momento, habrá que esperar a saber cómo fluye todo en este panorama, teniendo en cuenta los altibajos que se han producido entorno a los cruces entre Venezuela y Estados Unidos.