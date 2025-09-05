Suscribirse

La predicción de Mhoni Vidente sobre una posible guerra que podría ser devastadora para la humanidad: “Es crucial”

La vidente ha hablado sobre lo que sucederá internacionalmente en el terreno sociopolítico.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

5 de septiembre de 2025, 5:38 p. m.
Mhoni Vidente habló sobre lo que pasaría en el mundo a mitad de 2025.
| Foto: YouTube Unicable

Mhoni Vidente ganó popularidad en los medios internacionales debido a su trabajo como astróloga en diversos espacios. La latina llamó la atención con sus visiones, su estilo y su personalidad, siendo contundente con lo que veía a futuro.

La pitonisa ha mencionado lo que ocurrirá en el mundo con los conflictos bélicos, partiendo de los movimientos políticos que siguen dándose entre las potencias. El desconcierto es muy grande, basándose en si todo se detonará en 2025.

Mhoni Vidente, en su charla con El Heraldo de México, reiteró que septiembre será un mes clave para abrir puertas a situaciones complejas, especialmente en el ámbito internacional.

Contexto: Mhoni Vidente predijo crudo suceso natural que impactará en septiembre; dio fechas y lugares en los que se dará: “Serán claves”

La famosa aseguró que las reuniones de potencias eran un punto de mirada por lo que se desataría, pues todo giraba en torno a la crisis en Venezuela.

“El día 7 de septiembre empieza la evolución del ser humano, por lo que se cree que ese domingo habrá fuertes sismos en el mundo, se visualiza que hay cambios en cuestión de guerra. No es casualidad que China se haya reunido con Rusia y Corea del Norte, buscando afectar a Estados Unidos. Es de pensarse, pues China mostró el armamento que tiene... está enojado porque su mejor socio comercial es Estados Unidos”, apuntó en el formato.

De igual manera, comentó acerca de las advertencias de Estados Unidos a Nicolás Maduro, viéndolo todo como el inicio del fin.

“Ucrania sale perdiendo porque se partirá a la mitad, pero lo que quisieron demostrar aquí China, Estados Unidos, Corea del Norte y la India es el poder que tienen contra la situación que vive Venezuela, pero nadie le dio el apoyo a Nicolás Maduro. Trump, al poner barcos y submarinos, demuestra la flota que tiene en cuestiones de guerra, porque la situación bélica en cualquier momento va a acabar con todo”, dijo.

Nuevas Predicciones de Mhonividente #Venezuela #NicolasMaduro #DonaldTrump 3 de septiembre de 2025

En sus declaraciones recordó sus visiones sobre la vida del mandatario venezolano, enfatizando en que tenía que salir bien para ser capturado. “Esto permanecerá diez días más, septiembre es un mes crucial... pero no lo van a matar, lo arrestan, pero tiene que salir vivo”, afirmó.

Medios internacionales recopilaron parte de las predicciones de la famosa, centrándose en la guerra que habría y que causaría daños graves a la humanidad.

“Existen países que ya estarían preparando movimientos estratégicos y pruebas militares, lo que aumenta la posibilidad de un desenlace peligroso”, recopiló La Voz.

En lo dicho en Unicable, Mhoni Vidente se refirió a Rusia y Ucrania, afirmando que se darían movimientos complejos y preocupantes, desencadenando una crisis global. “Se prevé lo peor: Rusia va a invadir Ucrania”, comentó.

Mhoni Vidente habló de situación en Venezuela.
| Foto: YouTube Unicable

“Esta guerra ya ha comenzado. Irán está dejando sus más poderosos cohetes y misiles; incluso observo hasta dos bombas atómicas que no han podido ser destruidas debido a la necesidad de las aeronaves de Estados Unidos. Si se involucran, todos los demás lo seguirán”, afirmó.

Esta recopilación de declaraciones permite ver el panorama que se daría en el mundo, llevando a un conflicto de gran magnitud.

