Mhoni Vidente revela por qué el eclipse solar de Luna Nueva del 17 de febrero de 2026 es la alineación cósmica más poderosa del año

Este martes, 17 de febrero, el cielo será escenario de un eclipse solar anular, más conocido como el famoso “anillo de fuego”. Aunque en Colombia no se podrá ver directamente, quienes no quieran perdérselo podrán seguirlo por transmisiones en vivo desde los países donde sí será visible.

Científicos advierten que así debemos prepararnos para el fenómeno astronómico que sucederá este 17 de febrero

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se cruza frente al Sol, pero no alcanza a cubrirlo por completo. En vez de oscurecerlo totalmente, deja al descubierto un borde luminoso que forma un aro brillante a su alrededor, como si se tratara de un anillo encendido en pleno cielo.

Según los cálculos, el fenómeno comenzará a las 09:56 en tiempo universal (UT) y será hasta las 14:27 UT. El punto máximo se espera alrededor del mediodía (hora universal), cuando el círculo de luz se verá más definido. Ese instante, el más impactante del evento, durará cerca de dos minutos.

En este tipo de eclipse, la Luna no cubre completamente el Sol, dejando visible un anillo brillante alrededor de su borde. Foto: Getty Images

Para muchas personas, este evento no solamente abarca la ciencia sino también la astrología, pues se cree que los movimientos planetarios influyen en las personas regentes de cada uno de los signos del zodiaco.

Mhoni Vidente reveló por qué el eclipse de febrero 2026 y su alineación es poderoso

La comunidad de astrólogos y videntes manifiestan que estos sucesos astronómicos influyen directamente en la forma de actuar de las personas. Una de ellas es Mhoni Vidente, quien habló recientemente acerca de cómo este Eclipse está impactando tanto a hombres como mujeres.

Según la vidente cubana, la alineación planetaria que se da en estos días será bastante poderosa y podría explicar el porqué de una energía bastante pesada que se ha estado sintiendo.

“Esta alineación de planetas va a ser muy fuerte. Se van a alinear seis planetas, junto con la Tierra, pero lo más raro es la coordenada. El universo tiene coordenadas y esa coordenada viene siendo la coordenada cero y se va a alinear junto con el signo de Aries, que es el principio, es el signo líder, es el detonante total en todas las formas”, dijo inicialmente.

Según las visiones de Mhoni, esta alineación específicamente se podría dar a cabalidad “el día 21, pero va a seguir hasta el día 28 de febrero, o sea, siete días constante o hasta el primero de marzo van a seguir esos seis planetas junto con la Tierra en esa alineación, moviendo las energías en el mundo”, añadió.

En cuanto al impacto de este movimiento en el estado anímico de las personas, Mhoni Vidente afirma que, debido a esta alineación, se puede estar dando una energía pesada que causa mal genio, peleas y enfrentamientos.

El eclipse solar del 21 solo será visible en algunos países. Foto: Getty Images

“Por eso, la gente está muy enojada, la gente vive peleándose porque esas energías hacen que el mismo ser humano acabe con el ser humano”, señaló.

Por último, Mhoni Vidente afirmó que esta energía densa también impacta los conflictos que se están dando hoy en día a nivel político: “Por eso, los problemas bélicos, los problemas de pleitos en todos los sentidos y las situaciones que el mundo entero está viendo en cuestiones de golpes de Estado, en cuestiones de guerras o revoluciones en su propio país”, concluyó.