Eclipse solar “anillo de fuego” del 17 de febrero 2026: a qué hora, dónde y cómo verlo en Colombia

El cielo ofrecerá este martes, 17 de febrero, uno de los espectáculos más llamativos del calendario astronómico: un eclipse solar anular, popularmente llamado “anillo de fuego”. Aunque en Colombia no podrá apreciarse directamente, el fenómeno sí podrá seguirse a través de transmisiones en vivo desde distintas partes del mundo donde será observable.

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no lo cubre por completo. Como resultado, se forma un aro luminoso alrededor del satélite natural, una imagen que recuerda a un anillo brillante suspendido en el firmamento.

Un fenómeno que dibuja un aro de luz

La particularidad de este evento radica en que la Luna se encuentra en una posición en la que aparenta verse ligeramente más pequeña que el Sol. Por eso, en lugar de oscurecerlo totalmente, deja visible un borde resplandeciente.

El evento comenzará hacia las 09:56 en tiempo universal (UT) y se extenderá hasta las 14:27 UT. El momento de mayor intensidad, cuando el círculo de luz se observe con mayor definición, se registrará alrededor del mediodía en horario universal y tendrá una duración aproximada de dos minutos.

La Luna no cubrirá por completo al Sol, lo que permitirá ver un aro brillante alrededor de su silueta. Foto: Getty Images

La franja desde donde podrá apreciarse el efecto completo atravesará zonas del hemisferio sur, pasando por áreas oceánicas cercanas a Australia y llegando hasta la Antártida. En puntos específicos del continente blanco, el fenómeno será breve pero especialmente llamativo, con el Sol bajo en el horizonte.

Cómo seguir el eclipse desde Colombia

“El eclipse solar del 17 febrero 2026 no será visible desde Colombia”, comentan los expertos de Sky Live, pero eso no significa que los colombianos se pierdan del evento.

Varias plataformas internacionales transmitirán el desarrollo del eclipse en tiempo real. Entre ellas se encuentran los canales oficiales de la Nasa, que tradicionalmente realiza coberturas especiales de este tipo de acontecimientos astronómicos y comparte análisis posteriores.

Además, servicios especializados como Time and Date y Sky-Live.tv suelen habilitar señales en directo con gráficos explicativos y seguimiento minuto a minuto.

El fenómeno no podrá observarse desde Colombia, según portales especializados en astronomía. Foto: Getty Images

Para quienes deseen conectarse, la recomendación es consultar las transmisiones a través de YouTube u otras redes sociales oficiales minutos antes del inicio, con el fin de no perderse la fase más impactante.