Científicos advierten y llaman a estos países a prepararse para un eclipse solar inédito que iluminará el cielo dentro de poco

Durante el mes de febrero se registrará un eclipse solar anular, famoso por el espectacular “Anillo de Fuego”, un fenómeno que será visible en varias regiones.

Redacción Tecnología
6 de febrero de 2026, 5:10 p. m.
En este tipo de eclipse, la Luna no cubre completamente el Sol, dejando visible un anillo brillante alrededor de su borde. Foto: Getty Images

Entre la amplia variedad de fenómenos astronómicos que ocurren mes a mes y año tras año, los eclipses solares son, sin duda, algunos de los que más atención despiertan tanto en la comunidad científica como entre los aficionados que esperan con entusiasmo este tipo de eventos. Su carácter poco frecuente y la forma en que se desarrollan los convierten en espectáculos únicos.

De acuerdo con la NASA, un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente su luz y provocando que el día se oscurezca de manera momentánea. Los eclipses solares totales se producen aproximadamente cada año y medio en algún punto del planeta, mientras que los eclipses parciales pueden ocurrir al menos dos veces al año.

Aunque uno de los eclipses más esperados se vivirá en agosto de este año, febrero no será la excepción. En pocos días, muchos observadores podrán admirar el llamado “Anillo de Fuego”, el efecto visual característico de los eclipses solares anulares, que tendrá lugar el próximo 17 de febrero.

Los eclipses solares destacan entre los fenómenos astronómicos por el gran interés que generan tanto en la comunidad científica como en el público general. Foto: Getty Images

“Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, pero no cubre por completo el disco solar. En su lugar, tapa la mayor parte del Sol y deja visible su borde exterior, que aparece como un anillo brillante alrededor de la Luna oscurecida. Este fenómeno también se conoce como el efecto del ‘Anillo de Fuego’”, explican desde nesdis.noaa.gov.

¿Dónde se verá el eclipse en Latinoamérica?

De acuerdo con theskylive.com, el cielo volverá a convertirse en el escenario de uno de los fenómenos astronómicos más llamativos: el eclipse solar anular. Este evento, que ha despertado la curiosidad de científicos y observadores durante siglos, solo podrá apreciarse en su fase anular completa desde el continente Antártico.

Sin embargo, Latinoamérica también tendrá la oportunidad de observarlo, especialmente en países como Argentina y Chile. En el extremo sur de Sudamérica, el fenómeno se manifestará como un eclipse parcial leve, visible durante el amanecer.

Horas más tarde, el eclipse también podrá observarse de forma parcial en varios países del sur y el este de África, entre ellos Botsuana, Lesoto, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Zimbabue, así como en otras regiones que completan un total de 15 territorios, entre los que se encuentran:

  • Reunión
  • Mauricio
  • Sudáfrica
  • Suazilandia (Esuatini)
  • Mayotte
  • Malaui
  • Zambia
Eclipse solar anular. Foto: Getty Images

Recomendaciones para una observación segura

Es fundamental recordar que nunca se debe observar el Sol directamente, ni a simple vista ni con gafas de sol convencionales, ya que incluso durante un eclipse parcial puede causar daños graves e irreversibles en la vista. Para una observación segura, es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses o instrumentos astronómicos con filtros solares adecuados.

Otra alternativa segura consiste en observar el eclipse mediante la proyección de la imagen del Sol sobre una superficie, evitando en todo momento mirar directamente al astro o a su reflejo.

