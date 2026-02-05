Astronomía

Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Cada año está marcado por una amplia variedad de eventos celestiales que millones de personas pueden admirar desde distintas partes del mundo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 1:42 p. m.
Estos son los seis fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo en febrero.
Estos son los seis fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo en febrero. Foto: Getty Images/iStockphoto

Febrero es un mes muy esperado por los fanáticos de la astronomía, ya que trae consigo una serie de eventos que permiten observar algunos de los cambios y espectáculos más fascinantes del universo. Aunque es el mes más corto del año, esto no significa que haya menos fenómenos astronómicos. Por el contrario, febrero ofrece una variada agenda de acontecimientos celestes que ningún amante del cielo debería perderse.

Lluvia de meteoros Alfa Centáuridas

De acuerdo con National Geographic, uno de los primeros eventos del mes será el pico de la lluvia de meteoros Alfa Centáuridas, que ocurrirá el 8 de febrero. Aunque la actividad de lluvias de meteoros suele ser moderada a comienzos del año, este fenómeno se extiende desde el 31 de enero hasta el 20 de febrero y, en su punto máximo, puede alcanzar hasta seis meteoros por hora en cielos oscuros y despejados.

Se observa mejor desde el hemisferio sur, pero también es posible apreciar algunos destellos desde regiones cercanas al ecuador y el sur del hemisferio norte, especialmente después de la medianoche, en dirección a la constelación de Centauro.

Viaje espacial, lluvia de estrellas
Las lluvias de estrella son uno de los eventos astronómicos más llamativos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Eclipse solar anular

El 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular, conocido como el “anillo de fuego”. Este fenómeno ocurre cuando la Luna no cubre completamente al Sol y deja visibles sus bordes brillantes. El eclipse será visible de forma total únicamente en la Antártida y el sur del océano Índico, mientras que en países del hemisferio sur, como Argentina, Chile y algunas zonas del sur de África, podrá observarse de manera parcial.

Tecnología

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Tecnología

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Tecnología

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Tecnología

No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Tecnología

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

Tecnología

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

Tecnología

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

Tecnología

Luna de Nieve en febrero del 2026: fechas clave para ver cada fase del fenómeno astronómico

Macroeconomía

Reforma tributaria y otras preocupaciones que asaltan, tras conocerse el anémico crecimiento económico en febrero

Gente

Horóscopo del 24 de febrero al 1 de marzo: revoluciones en el amor, la salud y el dinero

Un espectacular “anillo de fuego” iluminará el cielo en contados días: conozca cuándo y dónde observar este fenómeno único

Conjunción Luna-Mercurio

El 18 de febrero, una delgada Luna creciente aparecerá muy cerca de Mercurio tras la puesta del sol. Para observar este evento, se recomienda buscar un horizonte despejado hacia el oeste, ya que ambos astros estarán visibles cerca de la línea del horizonte durante una o dos horas después del anochecer. En el mismo sector del cielo también podrán verse Saturno y Venus.

La Luna creciente junto a Saturno

El 19 de febrero, una Luna creciente muy delgada podrá observarse junto a Saturno sobre el horizonte occidental, durante aproximadamente dos horas después de la puesta del sol.

La Luna se acerca a las Pléyades

El 23 de febrero, la Luna creciente se aproximará al cúmulo estelar de las Pléyades. Este fenómeno será visible hacia el suroeste tras la puesta del sol y podrá observarse hasta alrededor de las 2 de la madrugada.

Durante el eclipse anular, la Luna se aliena perfectamente con el centro del Sol, para dar la impresión de un "anillo de fuego".
Durante el eclipse anular, la Luna se aliena perfectamente con el centro del Sol, para dar la impresión de un "anillo de fuego". Foto: Getty Images/iStockphoto

Desfile de planetas para cerrar el mes

Hacia el final de febrero, el cielo nocturno ofrecerá un atractivo adicional: un desfile de planetas. Entre el 20 de febrero y principios de marzo, seis planetas formarán una alineación visible poco después del anochecer.

Venus, Mercurio y Saturno se ubicarán cerca del horizonte occidental, mientras que Júpiter destacará en el cielo oriental. Urano y Neptuno también formarán parte del espectáculo, aunque para observarlos será necesario el uso de telescopios o prismáticos.

Científicos emiten alerta y llaman a prepararse para un espectáculo de alcance mundial que se vivirá en los próximos días

Más de Tecnología

Este es el electrodoméstico de la cocina que más atrae a las cucarachas para hacer sus nidos.

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Aunque se trate de una misión análoga, los experimentos que se desarrollarán son científicos y aplicables al mundo real.

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Estos son los seis fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo en febrero.

Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Los cajeros automáticos puede ser empleados para cometer estafas y fraudes.

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Su uso en salud y energía justifica un precio que pocos materiales pueden alcanzar.

No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Mensajes aparentemente legítimos hoy esconden engaños diseñados con datos reales de sus víctimas.

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

El fundador de Microsoft respondió a las menciones de su nombre en correos revelados por autoridades estadounidenses.

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

El chatbot Grok amplía su alcance y llega a Android, donde los usuarios pueden registrarse antes de su lanzamiento oficial.

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

El éxito del empresario estaría ligado a una disciplina personal aplicada durante años.

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)

La millonaria cifra que requiere la OMS para responder a 36 emergencias en todo el mundo en 2026

Noticias Destacadas