Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Febrero es un mes muy esperado por los fanáticos de la astronomía, ya que trae consigo una serie de eventos que permiten observar algunos de los cambios y espectáculos más fascinantes del universo. Aunque es el mes más corto del año, esto no significa que haya menos fenómenos astronómicos. Por el contrario, febrero ofrece una variada agenda de acontecimientos celestes que ningún amante del cielo debería perderse.

Lluvia de meteoros Alfa Centáuridas

De acuerdo con National Geographic, uno de los primeros eventos del mes será el pico de la lluvia de meteoros Alfa Centáuridas, que ocurrirá el 8 de febrero. Aunque la actividad de lluvias de meteoros suele ser moderada a comienzos del año, este fenómeno se extiende desde el 31 de enero hasta el 20 de febrero y, en su punto máximo, puede alcanzar hasta seis meteoros por hora en cielos oscuros y despejados.

Se observa mejor desde el hemisferio sur, pero también es posible apreciar algunos destellos desde regiones cercanas al ecuador y el sur del hemisferio norte, especialmente después de la medianoche, en dirección a la constelación de Centauro.

Las lluvias de estrella son uno de los eventos astronómicos más llamativos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Eclipse solar anular

El 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular, conocido como el “anillo de fuego”. Este fenómeno ocurre cuando la Luna no cubre completamente al Sol y deja visibles sus bordes brillantes. El eclipse será visible de forma total únicamente en la Antártida y el sur del océano Índico, mientras que en países del hemisferio sur, como Argentina, Chile y algunas zonas del sur de África, podrá observarse de manera parcial.

Conjunción Luna-Mercurio

El 18 de febrero, una delgada Luna creciente aparecerá muy cerca de Mercurio tras la puesta del sol. Para observar este evento, se recomienda buscar un horizonte despejado hacia el oeste, ya que ambos astros estarán visibles cerca de la línea del horizonte durante una o dos horas después del anochecer. En el mismo sector del cielo también podrán verse Saturno y Venus.

La Luna creciente junto a Saturno

El 19 de febrero, una Luna creciente muy delgada podrá observarse junto a Saturno sobre el horizonte occidental, durante aproximadamente dos horas después de la puesta del sol.

La Luna se acerca a las Pléyades

El 23 de febrero, la Luna creciente se aproximará al cúmulo estelar de las Pléyades. Este fenómeno será visible hacia el suroeste tras la puesta del sol y podrá observarse hasta alrededor de las 2 de la madrugada.

Durante el eclipse anular, la Luna se aliena perfectamente con el centro del Sol, para dar la impresión de un "anillo de fuego". Foto: Getty Images/iStockphoto

Desfile de planetas para cerrar el mes

Hacia el final de febrero, el cielo nocturno ofrecerá un atractivo adicional: un desfile de planetas. Entre el 20 de febrero y principios de marzo, seis planetas formarán una alineación visible poco después del anochecer.

Venus, Mercurio y Saturno se ubicarán cerca del horizonte occidental, mientras que Júpiter destacará en el cielo oriental. Urano y Neptuno también formarán parte del espectáculo, aunque para observarlos será necesario el uso de telescopios o prismáticos.