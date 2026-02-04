Si en el país que está no puede ver auroras boreales, esta es la explicación científica detrás del curioso fenómeno

Muchas personas sueñan con presenciar auroras boreales, uno de los fenómenos naturales más impresionantes del cielo nocturno. Estas se manifiestan como cortinas, arcos u ondas de luz que se desplazan lentamente y tiñen el firmamento de tonos verdes, violetas, rosados y rojizos.

Su origen está directamente relacionado con la actividad del Sol. Nuestra estrella emite de manera constante partículas cargadas, conocidas como viento solar. Cuando estas alcanzan la Tierra, interactúan con el campo magnético del planeta, que las canaliza hacia las regiones polares, donde chocan con la atmósfera y generan las auroras.

Sin embargo, este espectáculo no puede observarse en todo el mundo. Solo algunas zonas del planeta tienen las condiciones adecuadas, por lo que quienes desean verlas suelen tener que viajar a regiones específicas donde su aparición es más frecuente.

Las auroras boreales se observan principalmente en países del norte. Foto: Getty Images

¿Por qué solo algunos países pueden ver auroras boreales?

La explicación es científica. De acuerdo con National Geographic, las auroras se producen principalmente en las regiones cercanas a los polos. En el hemisferio norte se conocen como auroras boreales, mientras que en el hemisferio sur reciben el nombre de auroras australes. Aunque las boreales son más populares debido a la mayor presencia humana en el norte, el fenómeno ocurre con la misma intensidad en ambos polos.

Esto se debe a que el campo magnético terrestre es más vulnerable en estas zonas, lo que facilita la entrada de partículas solares. En casos de actividad solar intensa, las auroras pueden llegar a ser visibles en latitudes más bajas, aunque esto es poco común.

Contrario a la creencia popular, el Polo Norte no es el mejor lugar para observarlas. Las áreas cercanas al círculo polar ártico ofrecen condiciones más favorables, ya que allí se concentra la interacción entre las partículas solares y la atmósfera. Por esta razón, regiones del norte de Canadá, Escandinavia, Rusia, Alaska y Groenlandia son algunos de los destinos más recomendados.

Las tormentas geomagnéticas se originan por partículas cargadas que llegan tras una erupción solar. Foto: Getty Images

Además, las auroras no son exclusivas de la Tierra. También se han detectado en planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, donde el viento solar interactúa con sus respectivos campos magnéticos.

Más allá de su belleza, las auroras boreales tienen un gran valor científico. Su estudio permite comprender mejor la relación entre el Sol y la Tierra, así como el comportamiento del campo magnético terrestre. Asimismo, ayudan a analizar fenómenos que pueden afectar las comunicaciones, los satélites y los sistemas eléctricos en nuestro planeta.